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Комментарий ООО "Айпауэр" о распоряжении Лиса А.В.
14.06.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В пресс-службу Группы компаний 1AK-GROUP поступило большое количество запросов на комментарий ООО "АйПауэр" от представителей СМИ по вопросу распоряжения председателя Брестского областного исполнительного комитета Лиса А.В. «
На основании поступивших запросов информируем вас о следующем:
Мы не имеем информации, что явилось основанием для распоряжения Лиса А.В. о приостановке строительства ООО «АйПауэр».
Со своей стороны, получив отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, ООО «АйПауэр» инициирует процедуру повторной экологической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
После этого мы возобновим процедуру ввода объекта строительства в эксплуатацию.
Как ООО "АйПауэр"
В настоящее время оборудование уже отрегулировано, результаты анализов, выполненные нашей лабораторией, подтверждают его работоспособность.
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В пресс-службу Группы компаний 1AK-GROUP поступило большое количество запросов на комментарий ООО "АйПауэр" от представителей СМИ по вопросу распоряжения...
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