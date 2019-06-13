Источник материала: Виртуальный Брест

В пресс-службу Группы компаний 1AK-GROUP поступило большое количество запросов на комментарий ООО "АйПауэр" от представителей СМИ по вопросу распоряжения председателя Брестского областного исполнительного комитета Лиса А.В. « О приостановлении строительства объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр ».





На основании поступивших запросов информируем вас о следующем:

Мы не имеем информации, что явилось основанием для распоряжения Лиса А.В. о приостановке строительства ООО «АйПауэр».

Со своей стороны, получив отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, ООО «АйПауэр» инициирует процедуру повторной экологической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

После этого мы возобновим процедуру ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Как ООО "АйПауэр" ранее заявляло , специалисты предприятия работали над регулировкой двух оставшихся неподтвержденных источников выбросов.





В настоящее время оборудование уже отрегулировано, результаты анализов, выполненные нашей лабораторией, подтверждают его работоспособность.