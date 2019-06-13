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Комментарий ООО "Айпауэр" о распоряжении Лиса А.В.

14.06.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пресс-службу Группы компаний 1AK-GROUP поступило большое количество запросов на комментарий ООО "АйПауэр" от представителей СМИ по вопросу распоряжения председателя Брестского областного исполнительного комитета Лиса А.В. «О приостановлении строительства объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр».

Комментарий ООО "Айпауэр" о распоряжении Лиса А.В.

На основании поступивших запросов информируем вас о следующем:

Мы не имеем информации, что явилось основанием для распоряжения Лиса А.В. о приостановке строительства ООО «АйПауэр». 

Со своей стороны, получив отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, ООО «АйПауэр» инициирует процедуру повторной экологической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

После этого мы возобновим процедуру ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Как ООО "АйПауэр" ранее заявляло, специалисты предприятия работали над регулировкой двух оставшихся неподтвержденных источников выбросов.

Комментарий ООО "Айпауэр" о распоряжении Лиса А.В.

В настоящее время оборудование уже отрегулировано, результаты анализов, выполненные нашей лабораторией, подтверждают его работоспособность. 

 
 
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  В пресс-службу Группы компаний 1AK-GROUP поступило большое количество запросов на комментарий ООО "АйПауэр" от представителей СМИ по вопросу распоряжения...
 
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