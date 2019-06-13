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Александр Шалаев закончил карьеру председателя Ректянского сельсовета

14.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Александр Шалаев — один из самых известных людей во всех 24 деревнях Ректянского сельсовета. Его авторитет среди сельчан всегда был высок — работе с ними он посвятил более 17 лет. Председателем Савского сельсовета Александр Шалаев был на протяжении 12 лет. А в 2014 году после реорганизации сельхозпредприятий по-другому распределились и территории сельсоветов. С этого времени Александр Алексеевич возглавил Ректянский.

 

Александр Шалаев закончил карьеру председателя Ректянского сельсовета
О таких людях, как он, говорят: где родился, там и пригодился. Уроженец деревни Широкие, окончив БСХА, работал в местном колхозе имени М. Горького главным экономистом и заместителем председателя. Позже хозяйство было переименовано в СПК «Колхоз имени Калинина». В нем Александр Шалаев трудился недолго, вскоре сменив кабинетную должность экономиста на работу с людьми. Фото Михаила Левцова

 

Совсем недавно опытный глава сельской власти передал свои полномочия Геннадию Лукашкову. Закончить карьеру Александру Алексеевичу пришлось по состоянию здоровья.

Опытный глава сельской власти увлеченно рассказывает о делах, которыми жил столько лет. Это благоустройство деревень, работа СОПОПа, уход за воинскими захоронениями и кладбищами, обследование домовладений по противопожарной безопасности и многое другое.

В прошлый четверг Александра Шалаева чествовали в Ректянском сельисполкоме. Много хороших слов в адрес Александра Алексеевича прозвучало от главы района Сергея Кулагина, председателя районного Совета депутатов Оксаны Огородниковой. От имени всех коллег его приветствовал председатель Добровского сельсовета Владимир Тербов, сельский актив. За многолетний добросовестный труд Шалаев был поощрен Благодарностью райисполкома.

Ольга Киммель


 
Теги: Могилев
 
 
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  Александр Шалаев — один из самых известных людей во всех 24 деревнях Ректянского сельсовета. Его авторитет среди сельчан всегда был высок — работе с ними он...
 
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