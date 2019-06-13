«Прямые телефонные линии» организованы для жителей Пинского района

Источник материала: Полесская правда



15 июня с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

* * *

15 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Юрий Ананьевич Хвостюк.

* * *

16 июня с 10.00 до 11.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем начальника отдела внутренних дел Пинского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковником милиции Виталием Леонидовичем Будником. Телефон «прямой линии» – 31-20-05.

* * *

18 июня с 09.00 до 12.00 по телефону 31-78-48 начальник отдела загс Пинского райисполкома Анна Владимировна Зенютич проведет «прямую телефонную линию».

* * *

19 июня с 9.00 до 11.00 по телефону 32-26-38 заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Вера Николаевна Пронько проведет «прямую телефонную линию» по вопросам пенсионного обеспечения.

* * *

19 июня с 8.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 32-22-60 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 19 проведет заместитель начальника инспекции МНС по Пинскому району Александр Александрович Марковец.

* * *

19 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 65-03-45 проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома Людмила Васильевна Головач.