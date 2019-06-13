Аптека № 179 РУП «Фармация» справила новоселье в магазина «Родны кут» в Миорах

Источник материала: Міёрскія навіны

Аптека пятой категории № 179 РУП «Фармация» справила новоселье в здании магазина «Родны кут» на улице Ленина. Раньше соседствовала с кафе «Молодёжное». Теперь её расположение, как оценили посетители, стало ещё более удобным.

Интерьер обновленный, светло, места много. В ассортименте около 2 тысяч наименований – это лекарственные средства и товары аптечного ассортимента. Найдётся всё: от «Аспирина» до тонометра.



Заведует аптекой Надежда Сукманова. В профессии три года. Говорит, что условия нравятся, уютно, места, в том числе для приёмки товара, хватает.



– Особенно приятно здесь в летний знойный день: царит прохлада и дышится легче, – обращает внимание девушка.

По будням в аптеку наведываются около 150 посетителей. Вдвое больше – в выходные. В основном это горожане, кто живёт неподалёку. Набирает обороты сезонный спрос на крема для загара, спреи от комаров, противоаллергические средства и пластыри. Йод, зелёнку, нашатырный спирт и борную кислоту спрашивают чаще всего огородники.

КСТАТИ

В структуре центральной районной аптеки № 111 по Миорщине семь аптек, из них в Миорах – пять.



Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь Мателенок.