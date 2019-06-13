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Аптека № 179 РУП «Фармация» справила новоселье в магазина «Родны кут» в Миорах
14.06.2019 — Разное | Міёрскія навіны
Источник материала: Міёрскія навіны>
Аптека пятой категории № 179 РУП «Фармация» справила новоселье в здании магазина «Родны кут» на улице Ленина. Раньше соседствовала с кафе «Молодёжное». Теперь её расположение, как оценили посетители, стало ещё более удобным.
Интерьер обновленный, светло, места много. В ассортименте около 2 тысяч наименований – это лекарственные средства и товары аптечного ассортимента. Найдётся всё: от «Аспирина» до тонометра.
КСТАТИ
Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.
Игорь Мателенок.
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Аптека пятой категории № 179 РУП «Фармация» справила новоселье в здании магазина «Родны кут» на улице Ленина. Раньше соседствовала с кафе «Молодёжное». Теперь её...
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