Минская таможня провела акцию «Что следует знать, пересекая границу?»

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, в зоне регистрации возле информационного табло работал открытый справочный стол, где все желающие смогли получить подробные разъяснения о правилах законодательства при пересечении границы от сотрудников Минской региональной таможни, отряда пограничного контроля «Минск», службы авиационной безопасности и режима РУП «Национального аэропорта «Минск», Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, Погранично-контрольного ветеринарного пункта «Национальный аэропорт Минск», Минской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Специалисты подробно ответили на вопросы пассажиров на русском, английском и немецких языках. Желающих получить консультацию от представителей контрольных служб было много. Граждан, пересекающих границу, интересовали различные нюансы действующего законодательства, например, лимиты на перемещение алкогольной и табачной продукции, сколько сладостей можно перемещать через границу, можно ли ввозить мясные изделия и фрукты в Беларусь, есть ли ограничение на перемещение драгоценностей и парфюмерной продукции, семян и живых цветов. Задавали вопросы о системе «Такс фри» и алгоритме действий в случаях, если потерялся багаж.

Белорусов, выезжающих за границу, волновал вопрос о необходимых документах для выезда ребенка за пределы страны без сопровождения родителей или одного из родителей. Гостей нашей страны интересовали сроки безвизового въезда в Беларусь на период проведения II Европейских игр.

Студенты-волонтеры кафедры «Таможенное дело» факультета международных отношений БГУ на территории Национального аэропорта «Минск» раздавали памятки с таможенными правилами пересечения границы, а также провели конкурсы на знание гражданами правил таможенного законодательства с вручением сладких подарков с символикой II Европейских игр.