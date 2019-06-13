Источник материала: Герой працы

Чуть полегче. Погода в Витебске в выходные

14 июня 2019 в 09:04

TUT.BY

В выходные вздохнем посвободнее: жара немного спадет — столбик термометра уже не будет стремиться к отметке в 30 градусов, прогнозирует pogoda.by.

В субботу, 15 июня, днем до 23 градусов тепла. Утром ожидается дождь. Ветрено.

В воскресенье, 16 июня, до 22 градусов со знаком плюс. Без осадков.