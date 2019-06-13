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Чуть полегче. Погода в Витебске в выходные

14.06.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Чуть полегче. Погода в Витебске в выходные
14 июня 2019 в 09:04
TUT.BY
Чуть полегче. Погода в Витебске в выходные
В выходные вздохнем посвободнее: жара немного спадет — столбик термометра уже не будет стремиться к отметке в 30 градусов, прогнозирует pogoda.by.
В субботу, 15 июня, днем до 23 градусов тепла. Утром ожидается дождь. Ветрено.
В воскресенье, 16 июня, до 22 градусов со знаком плюс. Без осадков.
 
Теги: Витебск
 
 
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Чуть полегче. Погода в Витебске в выходные 14 июня 2019 в 09:04 TUT.BY В выходные вздохнем посвободнее: жара немного спадет — столбик термометра уже не будет стремиться к...
 
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