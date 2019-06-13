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Крафтовое пиво, великаний фэст, рок-концерт на старой усадьбе. Куда пойти в выходные в Витебске
Источник материала: Tut.by
В эти выходные — сразу три фестиваля. Один — в Витебске, всех желающих приглашают на крафтовое пиво. Еще два — в Летцах. Да-да, так получилось, что и в Малых, и в Больших. В первой деревне — праздник в честь великана Федора Махнова, во второй гостей соберет «Адамаўскi фэст-5» на бывшей старой усадьбе.
Фестиваль «Волаты Прыдзвіння»
Где: санаторий «Железнодорожник», деревня Малые Летцы Витебского района
Когда: 15 июня, с 11.00
Сколько: вход свободный
Фестиваль посвящен Федору Махнову — уроженец деревни Костюки Витебского района считается самым высоким человеком в мире (рост 285 см).
В программе: карнавальный парад, исторический фотосалон, мастер-классы, работа аттракционов и надувных батутов, квест «В гости к великану», спортивные состязания, концерт и многое другое. Организаторы также готовят несколько конкурсов: арт-объектов «Парк миниатюр» и «Парк великанов», цирковых искусств и рекордов Придвинья.
Подробности — в
Фестиваль крафтовых пивоварен Brovar Day
Где: площадка завода «Двинский бровар» (ул. Ильинского, 25а)
Когда: 15 июня, с 12.00
Билеты: 35−40 рублей
Фестиваль авторского пивоварения Brovar Day пройдет в Витебске уже в четвертый раз. Пивоварни из разных стран представят гостям более 80 сортов напитка. И часть из них можно будет попробовать только на празднике. В программе также рок-концерт.
В этом году фестиваль пройдет в формате Beer Inclusive (безлимит на пиво из крана).
Онлайн-покупка билетов —
Подробности — в
«Адамаўскi фэст-5»
Где: бывшая усадьба ботаника Владимира Адамова (деревня Большие Летцы Витебского района)
Когда: 16 июня, с 15.00
Вход: 3 рубля (приобрести можно в арт-пабе «Торвальд»), в день фестиваля — 4 рубля.
Витебский предприниматель Максим Жуков
В программе фестиваля: бердвотчинг и концерт рок-групп.
Инфолиния: +375 33 308−80−88, подробности — в
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В эти выходные - сразу три фестиваля. Один - в Витебске, всех желающих приглашают на крафтовое пиво. Еще два - в Летцах. Да-да, так получилось, что и в Малых, и в Больших....
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