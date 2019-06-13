Крафтовое пиво, великаний фэст, рок-концерт на старой усадьбе. Куда пойти в выходные в Витебске

Источник материала: Tut.by

В эти выходные — сразу три фестиваля. Один — в Витебске, всех желающих приглашают на крафтовое пиво. Еще два — в Летцах. Да-да, так получилось, что и в Малых, и в Больших. В первой деревне — праздник в честь великана Федора Махнова, во второй гостей соберет «Адамаўскi фэст-5» на бывшей старой усадьбе.

Фестиваль «Волаты Прыдзвіння»



Крайний слева — Федор Махнов

Где: санаторий «Железнодорожник», деревня Малые Летцы Витебского района

Когда: 15 июня, с 11.00

Сколько: вход свободный

Фестиваль посвящен Федору Махнову — уроженец деревни Костюки Витебского района считается самым высоким человеком в мире (рост 285 см).

В программе: карнавальный парад, исторический фотосалон, мастер-классы, работа аттракционов и надувных батутов, квест «В гости к великану», спортивные состязания, концерт и многое другое. Организаторы также готовят несколько конкурсов: арт-объектов «Парк миниатюр» и «Парк великанов», цирковых искусств и рекордов Придвинья.

Подробности — в группе .

Фестиваль крафтовых пивоварен Brovar Day



Иллюстративное фото. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Где: площадка завода «Двинский бровар» (ул. Ильинского, 25а)

Когда: 15 июня, с 12.00

Билеты: 35−40 рублей

Фестиваль авторского пивоварения Brovar Day пройдет в Витебске уже в четвертый раз. Пивоварни из разных стран представят гостям более 80 сортов напитка. И часть из них можно будет попробовать только на празднике. В программе также рок-концерт.

В этом году фестиваль пройдет в формате Beer Inclusive (безлимит на пиво из крана).

Онлайн-покупка билетов — здесь . Купить их также можно и на входе на фестиваль.

Подробности — в группе .

«Адамаўскi фэст-5»



Максим Жуков перед зданием бывшей усадьбы ботаника Адамова. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Где: бывшая усадьба ботаника Владимира Адамова (деревня Большие Летцы Витебского района)

Когда: 16 июня, с 15.00

Вход: 3 рубля (приобрести можно в арт-пабе «Торвальд»), в день фестиваля — 4 рубля.

Витебский предприниматель Максим Жуков приобрел бывшую усадьбу в деревне Большие Летцы под Витебском, где в конце XIX — начале XX веков жил известный ботаник Владимир Адамов. Максим восстанавливает здание-«заброшку», чтобы создать тут культурный центр. И вот в воскресенье тут состоится первое большое мероприятие — фестиваль «Адамаўскi фэст-5».

В программе фестиваля: бердвотчинг и концерт рок-групп.

Инфолиния: +375 33 308−80−88, подробности — в группе .