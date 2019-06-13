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Побратимские связи: Ивье-Кайшядорис. Перспективы индустрии гостеприимства

14.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ивьевский район продолжает активную работу по установлению и развитию добрососедских отношений с городами-побратимами

из  Татарстана, Литвы, Латвии, Польши..

Побратимские связи: Ивье-Кайшядорис. Перспективы индустрии гостеприимства

8-9 июня делегация из Ивьевского района во главе с первым заместителем председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Виталием Станиславовичем Милюнцом была приглашена администрацией Кайшядориса  на главный праздник города – Фестиваль птиц.

По признанию членов нашей делегации, главное отличие фестиваля 2019-го года от всех предыдущих – это акцент на молодежь, привлечение детей и современная форма подачи торжества.

На живой выставке дети от мала до велика могли прикоснуться к пернатым, которые живут рядом с человеком  – голубям, гусям, курам и даже павлинам. Развлекали детвору и молодежь  на игровых, театральных, концертных площадках.

Гостям фестиваля рассказывали о своей профессии полицейские, спасатели, авиаторы. Предлагали подняться ввысь на воздушном шаре.

Любой желающий мог безвозмездно сдать кровь в мобильном пункте – в летний период  острой нехватки крови для операций сотрудники  Национального центра крови разворачивают этот мобильный пункт почти на всех массовых мероприятиях, которые проходят в городах и поселках Литвы.

Селекционеры удивляли лучшими породами продуктовых птиц, выращенных в Литве и удостоившихся высоких наград на международных конкурсах, а организаторы – изюминкой нынешнего фестиваля – национальными чемпионатами по метанию яиц и выпечке шакотиса – национального  блюда из твердого теста, раскатанного в длинную змейку, которое наматывается на конус и таким образом запекается.

Для членов нашей делегации была организована экскурсия в Каунасский уезд, а именно -  в родовое поместье графов Тышкевичей, где можно было полюбоваться  красивым старинным  замком с интересными выставками, элегантными интерьерами, приятным парком, живописными местами вокруг. Было чему и поучиться. Например, как агроусадьба в современных условиях может являться не только туристическим объектом но и местом отдыха для населения и удпачным бизнесом.

Привлек внимание образовательный проект, в частности, мастер-классы. Ивьевчане были активными и даже поучаствовали в одном из таких мастер-классов по изготовлению браслета из янтаря.

Много впечатлений и новой информации привезли из поездки в побратимский литовский регион ивьевчане. Например, в ходе эксурсии по родовому поместью Тышкевича они узнали, что граф очень любил веселиться. Он много путешествовал, изучал обычаи разных народов. Однажды, находясь в Японии, он заранее выслал в усадьбу свои  распоряжения, а когда вернулся, его уже встречали как японского императора со всеми соответствующими атрибутами и почестями.

Захватывающей оказалась экскурсия в Вильнюс – город, который каждый раз открываешь по-новому. Экскурсовод не только напомнила историю Вильнюса, но и рассказала о пребывании в городе Адама Мицкевича.

В Литве, как и в Беларуси, очень многое делается для сохранения истории, национальной культуры, ее традиций.

Это чувствуется даже в мелочах. Садишься, к примеру, на скамейку в столичном парке, нажимаешь имеющуюся на ней кнопку и — вуаля — звучит композиция М.К. Огинского…

Побратимские связи: Ивье-Кайшядорис. Перспективы индустрии гостеприимства

Несмотрю на насыщенную праздничную программу было уделено время для деловых переговоров между администрацией Кайшядориса и делегацией из Ивья.

Обсуждались перспективы  индустрии гостеприимства, маркетинга территорий и развития в этой области.

Кстати, радушия, гостеприимства литовцам не занимать. Прием был теплым, душевным, искренним. Что ж, ждем делегацию из Кайшядориса на праздник 575 лет со дня первого его упоминания в письменных источниках нашего города, который будем отмечать 3 июля.

И.  Холяво..

Фото С Мирончик.

 
 
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Ивьевский район продолжает активную работу по установлению и развитию добрососедских отношений с городами-побратимами из  Татарстана, Литвы, Латвии,...
 
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