Вероятность замора рыбы не исключает экологическая инспекция Осиповщины

Источник материала: Асiповiцкi край

Летние заморы происходят при высоких температурах в реках, озерах, водохранилищах, заросших сине-зелеными водорослями, придающими воде густо-зеленый цвет. Кроме того, после сильных дождей в пойменных участках рек, может начаться гниение травы, продукты которого попадают в водоем и так же способствуют заморам.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями просим жителей района, особенно любителей рыбалки, сообщать в Осиповичскую райинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды о возможных случаях нехватки кислорода в водоемах. Быстрое реагирование может предотвратить массовую гибель рыбы.

Телефоны инспекции: 73459 и 57337.