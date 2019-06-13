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Вероятность замора рыбы не исключает экологическая инспекция Осиповщины
14.06.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Летние заморы происходят при высоких температурах в реках, озерах, водохранилищах, заросших сине-зелеными водорослями, придающими воде густо-зеленый цвет. Кроме того, после сильных дождей в пойменных участках рек, может начаться гниение травы, продукты которого попадают в водоем и так же способствуют заморам.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями просим жителей района, особенно любителей рыбалки, сообщать в Осиповичскую райинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды о возможных случаях нехватки кислорода в водоемах. Быстрое реагирование может предотвратить массовую гибель рыбы.
Телефоны инспекции: 73459 и 57337.
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Летние заморы происходят при высоких температурах в реках, озерах, водохранилищах, заросших сине-зелеными водорослями, придающими воде густо-зеленый цвет. Кроме...
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