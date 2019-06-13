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Здравствуйте, люди! Мы родились! (Май, 2019)
14.06.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В мае отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:
В городе Осиповичи: Никита Немаев, Владислав Галин, Иван Гуляев, Карина Степанова, Михаил Русакович, Алиса Стрельчик, Диана Полищук, Алина Маркова, Константин Безъязычный, Максим Козлов, Григорий Семёнов, Ярослав Прокопчик, Яна Шингель, Злата Кавко, Милена Кисель, Тимофей Новик, Тихон Алешкевич, Варвара Кравченко, Дамир Титков, Милана Куприянчик, Евгений Жашков.
В населенных пунктах Осиповичского района: Виктория Дашук (Лапичи), Анна Пискунова, Александр Кульш, Алеся Акушевич (Елизово), Никита Кунцевич (Углата), Ангелина Лагунова (Ручей), Ксения Азарёнок (Красное), Глеб Линник (Верейцы), Захар Пацкевич (Вязовница), Матвей Краснощек (Краи).
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В мае отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Никита Немаев, Владислав Галин, Иван Гуляев, Карина Степанова,...
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