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Налоговики проверили торговцев кофе и чаем на минских рынках. Не обошлось без протоколов

14.06.2019 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минские налоговики и милиция проверили продавцов, которые торгуют кофе и чаем на рынках. У торговцев нашли контрабандный товар, сообщает агентство «Минск-новости» со ссылкой на инспекцию МНС по Минску.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Unsplash.com

— Специальные рейды проводились в мае и первой декаде июня на Комаровском рынке и в ТД «Ждановичи». В них участвовали сотрудники управления оперативных мероприятий ИМНС, представители ОБЭП УВД администраций Ленинского, Советского и Партизанского районов, — пояснили в налоговой.

Среди товаров нашли контрабандные. «Реализацию такой продукции осуществляли 8 субъектов хозяйствования и 1 физическое лицо», — уточнили в инспекции.

В отношении нарушителей составили 31 административный протокол.

Похожие рейды столичные налоговики проводили в конце прошлого года. Так, на Комаровке проверяющие нашли контрабандный кофе и чай, которые продавались без маркировки контрольными знаками, на общую сумму более чем 20 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские налоговики и милиция проверили продавцов, которые торгуют кофе и чаем на рынках. У торговцев нашли контрабандный товар.
 
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