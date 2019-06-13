Избран председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

Источник материала: Маяк Преднепровья

Председателем районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма единогласно избрана Елена Мастеркова.





Профсоюзного лидера выбрали на отчетно-выборной конференции. В ее работе приняли участие председатель областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Алексей Прудников, председатель районного объединения профсоюзов Наталья Приборец.

Елена Мастеркова в своем докладе отметила, что одно из важнейших направлений в работе организации – заключение коллективных договоров. Ведь это главный документ по социальной защите работников.

– Наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу в том числе и по сплочению коллектива, – сказала Елена Мастеркова. – Мы стремимся к тому, чтобы все работники были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом. Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям.

Пристальное внимание уделяется вопросам охраны труда. Самой высокой ценностью всегда был и остается человек, его жизнь и здоровье.

Новый импульс приобрела работа с молодежью. Значительно расширился профсоюзный актив из числа молодых специалистов.

– Мы неплохо поработали, но многое еще предстоит сделать. В обозримом будущем – выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь . Профсоюзы, как и всегда, примут самое активное участие в важнейшем политическом событии 2019 года, – заключила Елена Мастеркова.

Екатерина ГУРСКАЯ.