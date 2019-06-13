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Страстные танцы, воркаут и семейный пикник. Чем занять себя в выходные в Гомеле

14.06.2019 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не дачей и пляжей едиными: посмотрите, сколько всего интересного будет происходить в ближайший уикенд в Гомеле.


Мастер-класс по латиноамериканским танцам под открытым небом

Студия Cayo Largo приглашает всех желающих окунуться в мир чувственного танца. Преподаватели проведут мастер-класс по хореографии и научат танцевать сальсу, бачату, кизомбу и ча-ча-ча.

Где: парк Фестивальный.

Когда: 15 июня в 19.00.

Почем: бесплатно.

Музыкальный пикник


Сезон музыкальных пикников стартует в ближайшее воскресенье. В программе — живая музыка и живое общение. Для гостей приготовят мольберты с красками, столы с цветным тестом и глиной, фотозоны, игры на объединение, танцы. На пикнике можно будет пообщаться с психологом и получить консультацию графолога. Берите пледы и приходите всей семьей!

Где: лужайка у галереи Г. Х. Ващенко, ул. Карповича, 4.

Когда: 16 июня в 10.00.

Почем: 3 рубля.

«Воркаут-баттлы»


Фото: vk.com/federation_workout

Воркаут-баттлы проведут активисты Совета отцов Гомеля и сообщества «Рух дваровых гульняў». Турнир пройдет по олимпийской системе с выбыванием. Количество кругов — до одного победителя. Участников ждут подтягивания на перекладине без веса, берпи, отжимания на брусьях без веса, подносы ног к перекладине в висе, отжимания от пола. Спортивные состязания посвящены Дню отца. К участию допускаются все желающие без ограничений по возрасту и полу. Регистрация на месте.

Где: воркаут-площадка средней школы № 45.

Когда: 16 июня в 18.00.

Почем: бесплатно.

 
Теги: Гомель
 
 
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