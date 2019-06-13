|
Страстные танцы, воркаут и семейный пикник. Чем занять себя в выходные в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Не дачей и пляжей едиными: посмотрите, сколько всего интересного будет происходить в ближайший уикенд в Гомеле.
Мастер-класс по латиноамериканским танцам под открытым небом
Студия Cayo Largo приглашает всех желающих окунуться в мир чувственного танца. Преподаватели проведут мастер-класс по хореографии и научат танцевать сальсу, бачату, кизомбу и ча-ча-ча.
Где: парк Фестивальный.
Когда: 15 июня в 19.00.
Почем: бесплатно.
Музыкальный пикник
Сезон музыкальных пикников стартует в ближайшее воскресенье. В программе — живая музыка и живое общение. Для гостей приготовят мольберты с красками, столы с цветным тестом и глиной, фотозоны, игры на объединение, танцы. На пикнике можно будет пообщаться с психологом и получить консультацию графолога. Берите пледы и приходите всей семьей!
Где: лужайка у галереи Г. Х. Ващенко, ул. Карповича, 4.
Когда: 16 июня в 10.00.
Почем: 3 рубля.
«Воркаут-баттлы»
Воркаут-баттлы проведут активисты Совета отцов Гомеля и сообщества «Рух дваровых гульняў». Турнир пройдет по олимпийской системе с выбыванием. Количество кругов — до одного победителя. Участников ждут подтягивания на перекладине без веса, берпи, отжимания на брусьях без веса, подносы ног к перекладине в висе, отжимания от пола. Спортивные состязания посвящены Дню отца. К участию допускаются все желающие без ограничений по возрасту и полу. Регистрация на месте.
Где: воркаут-площадка средней школы № 45.
Когда: 16 июня в 18.00.
Почем: бесплатно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрите, сколько всего интересного будет происходить в ближайший уикенд в Гомеле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)