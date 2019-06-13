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В Бресте такси сбило 6-летнего ребенка

14.06.2019 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте малолетний ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ

Наезд произошел 14 июня, около 10.15. По предварительной информации, 25-летняя водитель Toyota Prius двигалась по улице Дзержинского и напротив дома № 7 совершила наезд на 6-летнего ребенка, проживающего в соседнем доме и гулявшего без сопровождения взрослых. Известно, что мальчик пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Брест
 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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