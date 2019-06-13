В Бресте такси сбило 6-летнего ребенка

Источник материала: Tut.by

В Бресте малолетний ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: ГАИ

Наезд произошел 14 июня, около 10.15. По предварительной информации, 25-летняя водитель Toyota Prius двигалась по улице Дзержинского и напротив дома № 7 совершила наезд на 6-летнего ребенка, проживающего в соседнем доме и гулявшего без сопровождения взрослых. Известно, что мальчик пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.