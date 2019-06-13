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Ректор БНТУ пронёс «Пламя мира» по индустриальному парку «Великий камень»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. Огонь II Европейских игр 14 июня встречали в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После официальной церемонии пламя пронесли по улицам парка. Первым эту почётную миссию выполнил ректор БНТУ – его вуз принимает активное участие во II Европейских играх: спортсмены сразятся за медали в лёгкой атлетике и боксе, а более 2 тысяч студентов станут волонтёрами Игр.
Сергей Харитончик, ректор БНТУ:
Напомним, эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме. В Беларуси она уже побывала во всех областях. В Минске огонь II Европейских игр встретят 17 июня на площади Государственного флага.
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. Огонь II Европейских игр 14 июня встречали в индустриальном парке «Великий...
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