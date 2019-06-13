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Сожгли дом, избили и заставили взять кредит: в Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты
Источник материала: СТВ
Привет из 90-ых. В Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты. Фигурантом уголовного дела стал мужчина, который вместе с сообщниками вымогал 5 тысяч долларов у знакомого.
Как только налётчики выяснили, что денег нет, заставили потерпевшего переписать гараж и купить в кредит 2 мобильных телефона.
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Сожгли дом, избили и заставили взять кредит: в Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты
Привет из 90-ых. В Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты. Фигурантом уголовного дела стал мужчина, который вместе с сообщниками вымогал 5...
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