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Сожгли дом, избили и заставили взять кредит: в Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты

14.06.2019 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Привет из 90-ых. В Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты. Фигурантом уголовного дела стал мужчина, который вместе с сообщниками вымогал 5 тысяч долларов у знакомого.

Как только налётчики выяснили, что денег нет, заставили потерпевшего переписать гараж и купить в кредит 2 мобильных телефона.

За пострадавшего вступились свои «покровители», а сам конфликт перерос в передел сфер влияния. За то, что мужчина обратился за помощью, его самого избили, а дом сожгли. Заведено 2 уголовных дела.

Сожгли дом, избили и заставили взять кредит: в Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты

Уполномоченное лицо:
Фигурант с целью утверждения своего превосходства над другими, а также наказания одного из своих знакомых совершил поджог принадлежащего ему дома, расположенного в д. Палубники Лидского района, причинив ущерб в сумме 20 тысяч рублей.

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Привет из 90-ых. В Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты. Фигурантом уголовного дела стал мужчина, который вместе с сообщниками вымогал 5...
 
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