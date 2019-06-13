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Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна

14.06.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Безусловно, собака – друг человека. Преданность животных и их желание находится рядом поражают.  

Пес по имени Бенни узнал радостную новость – его забирают из приюта для собак. Это известие обрадовало Бенни настолько, что его реакция стала вирусной в интернете. 

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна
Скриншот из видео

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна
Скриншот из видео

Собака находилась в приюте около месяца, пока ее не нашла и не спасла одна семья. Собака была очень воодушевлена случившимся. И хотя первое время Бенни нервничал из-за того, что покинул клетку, потом он понял, что у него появился шанс выйти на волю.  

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Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна
Скриншот из видео

Буквально за секунду настроение Бенни изменилось от стресса до восторга. Пес начал подпрыгивать и искать возможность поскорее выйти из приюта. Каждый шаг был буквально прыжком радости для Бенни.  

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна
Скриншот из видео

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна
Скриншот из видео

Когда собаке удалось выйти наружу, то он стал радостно бегать по парковке – так, что даже опутал хозяина поводком. Радость собаки, которая наконец-то обрела дом, по-настоящему заразительна.  

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна
Скриншот из видео

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна
Скриншот из видео

Ранее сеть поразила история собаки, хозяин которой не вернется домой.  

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Теги: Новости
 
 
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Безусловно, собака – друг человека. Преданность животных и их желание находится рядом поражают.   Пес по имени Бенни узнал радостную новость – его забирают из...
 
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