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«Подмёл» за 10 минут ценностей на 66 тысяч рублей: сотрудник клининговой компании обворовал квартиру
Источник материала: СТВ
Почистил и обчистил. В столице сотрудник клининговой компании вынес из квартиры ценностей на около 70 тысяч белорусских рублей. В милицию обратилась минчанка, которая месяц назад воспользовалась услугами фирмы. Как оказалось, мужчина уже был судим за кражу. Увидев в доме ювелирные изделия, мужчина не смог устоять.
Егор Титов, сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
В течение 10 минут злоумышленником было похищено 100 долларов США, ювелирные украшения и часы с драгоценными камнями на общую сумму 66 тысяч белорусских рублей. Не успев потратить всю сумму, неработающий житель столицы был задержан оперативниками в одной из гостиниц города Молодечно Минской области.
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«Подмёл» за 10 минут ценностей на 66 тысяч рублей: сотрудник клининговой компании обворовал квартиру
Почистил и обчистил. В столице сотрудник клининговой компании вынес из квартиры ценностей на около 70 тысяч белорусских рублей. В милицию обратилась минчанка,...
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