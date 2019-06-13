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«Подмёл» за 10 минут ценностей на 66 тысяч рублей: сотрудник клининговой компании обворовал квартиру

14.06.2019 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почистил и обчистил. В столице сотрудник клининговой компании вынес из квартиры ценностей на около 70 тысяч белорусских рублей. В милицию обратилась минчанка, которая месяц назад воспользовалась услугами фирмы. Как оказалось, мужчина уже был судим за кражу. Увидев в доме ювелирные изделия, мужчина не смог устоять.

Забрав ключи, он через несколько дней вернулся, чтобы приуменьшить состояние хозяйки жилища. Украденное злоумышленник сдал в ломбарды. Часть выручки сразу ушла на развлечения и выпивку. Теперь любителю лёгких денег грозит от 3 до 12 лет тюрьмы.

«Подмёл» за 10 минут ценностей на 66 тысяч рублей: сотрудник клининговой компании обворовал квартиру

Егор Титов, сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
В течение 10 минут злоумышленником было похищено 100 долларов США, ювелирные украшения и часы с драгоценными камнями на общую сумму 66 тысяч белорусских рублей. Не успев потратить всю сумму, неработающий житель столицы был задержан оперативниками в одной из гостиниц города Молодечно Минской области.
Люди в материале: Егор Титов
 
 
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Почистил и обчистил. В столице сотрудник клининговой компании вынес из квартиры ценностей на около 70 тысяч белорусских рублей. В милицию обратилась минчанка,...
 
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