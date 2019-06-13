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Пьяная минчанка на Porshe врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера

14.06.2019 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Нетрезвая женщина врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера. Всё произошло за считаные минуты. События развивались в Пинске. Очевидцы заметили, как Porshe на российских номерах, виляя из стороны в сторону, повредил припаркованный автомобиль.

Жители сразу же вызвали правоохранителей и задержали нарушительницу. За рулем оказалась 36-летняя минчанка с тремя промилле в крови.

Пьяная минчанка на Porshe врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера

В беседе с милиционерами дама активно жестикулировала и требовала отвезти её к мужу, который с её слов, «со всеми разберётся».

Минчанка:
К мужу моему вывези! Потом он с тобой разберётся!

Вместо этого на автолюбительницу составили протокол за вождение в нетрезвом виде.
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Нетрезвая женщина врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера. Всё произошло за считаные минуты. События развивались в Пинске. Очевидцы...
 
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