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Пьяная минчанка на Porshe врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера
Источник материала: СТВ
Нетрезвая женщина врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера. Всё произошло за считаные минуты. События развивались в Пинске. Очевидцы заметили, как Porshe на российских номерах, виляя из стороны в сторону, повредил припаркованный автомобиль.
В беседе с милиционерами дама активно жестикулировала и требовала отвезти её к мужу, который с её слов, «со всеми разберётся».
Вместо этого на автолюбительницу составили протокол за вождение в нетрезвом виде.
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Нетрезвая женщина врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера. Всё произошло за считаные минуты. События развивались в Пинске. Очевидцы...
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