Пьяная минчанка на Porshe врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера

Источник материала: СТВ

Нетрезвая женщина врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера. Всё произошло за считаные минуты. События развивались в Пинске. Очевидцы заметили, как Porshe на российских номерах, виляя из стороны в сторону, повредил припаркованный автомобиль.

Жители сразу же вызвали правоохранителей и задержали нарушительницу. За рулем оказалась 36-летняя минчанка с тремя промилле в крови.

В беседе с милиционерами дама активно жестикулировала и требовала отвезти её к мужу, который с её слов, «со всеми разберётся».

Минчанка:

К мужу моему вывези! Потом он с тобой разберётся!

Вместо этого на автолюбительницу составили протокол за вождение в нетрезвом виде.