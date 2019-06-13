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В Лельчицком районе водитель на Land Rover врезалась в дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 июня в Лельчицком районе 42-летняя водитель Land Rover направлялась в город Житковичи по дороге Приболовичи – Горка.
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В результате ДТП пострадали водитель и 70-летнняя пассажирка Land Rover.
Еще одно столкновение с деревом произошло в мае 2019 года в Лунинецком районе.
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Новости Беларуси. 13 июня в Лельчицком районе 42-летняя водитель Land Rover направлялась в город Житковичи по дороге Приболовичи – Горка. Фото: ГАИ УВД Гомельского...
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