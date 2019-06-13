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В Лельчицком районе водитель на Land Rover врезалась в дерево

14.06.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июня в Лельчицком районе 42-летняя водитель Land Rover направлялась в город Житковичи по дороге Приболовичи – Горка.  

В Лельчицком районе водитель на Land Rover врезалась в дерево
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, женщина отвлеклась от вождения и выехала на встречную полосу. Затем иномарка оказалась в кювете и наехала на дерево.  

В Лельчицком районе водитель на Land Rover врезалась в дерево
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

В результате ДТП пострадали водитель и 70-летнняя пассажирка Land Rover.  

В Лельчицком районе водитель на Land Rover врезалась в дерево
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Еще одно столкновение с деревом произошло в мае 2019 года в Лунинецком районе.  

Водитель Opel находился в нетрезвом состоянии – здесь подробности.  

 

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Новости Беларуси. 13 июня в Лельчицком районе 42-летняя водитель Land Rover направлялась в город Житковичи по дороге Приболовичи – Горка.   Фото: ГАИ УВД Гомельского...
 
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