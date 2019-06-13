|
Президент Беларуси: «Предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Саммит ШОС прошёл в Бишкеке. Александр Лукашенко отметил, что Шанхайской организации сотрудничества необходимо находить новые формы и подходы взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас даже крупнейшие государства не способны отрегулировать современные проблемы мироустройства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этой связи, во-первых, предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене. Например, путем принятия совместных заявлений по актуальным вопросам в повестке дня ООН.
Во-вторых, на фоне углубляющегося дефицита доверия, считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни.
Саммит в Бишкеке также хорошая площадка для достижения экономических договоренностей. Президент Беларуси провел целый ряд двусторонних встреч с руководителями 7 государств. Зачастую после такого общения начинает расти товарооборот между странами, а лидеры договариваются о межгосударственных встречах.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
С повесткой мировых угроз в одиночку не способны справиться даже большие государства, а на международной арене дефицит интеграционных лидеров мнений. Александр Лукашенко обратил внимание на положительный опыт сотрудничества между странами.
Александр Лукашенко:
Но моя просьба обращена к гигантским государствам, которые здесь присутствуют, чтобы они не забывали и малые и средние государства и более активно вовлекали их в эту торговлю, в экономическое сотрудничество. Это будет хорошая прибавка к тому, что есть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Саммит ШОС прошёл в Бишкеке. Александр Лукашенко отметил, что Шанхайской организации сотрудничества необходимо находить новые формы и подходы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)