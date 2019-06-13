ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси: «Предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене»

14.06.2019 17:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Саммит ШОС прошёл в Бишкеке. Александр Лукашенко отметил, что Шанхайской организации сотрудничества необходимо находить новые формы и подходы взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас даже крупнейшие государства не способны отрегулировать современные проблемы мироустройства.

Президент Беларуси: «Предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия. Организация может и, главное, должна (этого ждут люди) содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере.

Президент Беларуси: «Предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене»

В этой связи, во-первых, предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене. Например, путем принятия совместных заявлений по актуальным вопросам в повестке дня ООН. 

Во-вторых, на фоне углубляющегося дефицита доверия, считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни.

Президент Беларуси: «Предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене»

Саммит в Бишкеке также хорошая площадка для достижения экономических договоренностей. Президент Беларуси провел целый ряд двусторонних встреч с руководителями 7 государств. Зачастую после такого общения начинает расти товарооборот между странами, а лидеры договариваются о межгосударственных встречах.

Президент Беларуси: «Предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Премьер-министр Индии и Президент Беларуси договорились о том, что надо в ближайшее время выработать 3-4 конкретных проекта, которые позволили бы нам увеличить объем экономического сотрудничества между нашими странами. Дано соответствующее поручение министерствам иностранных дел, поручено к этому привлечь межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.

Президент Беларуси: «Предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене»

С повесткой мировых угроз в одиночку не способны справиться даже большие государства, а на международной арене дефицит интеграционных лидеров мнений. Александр Лукашенко обратил внимание на положительный опыт сотрудничества между странами.

Александр Лукашенко:
Примером этого сотрудничества могут быть Китай и Россия. Начались непонятные телодвижения со стороны определенных крупных государств в отношении Китая, и найдена была прекрасная замена в течение буквально полутора лет. Товарооборот между этими государствами вырос в разы и составил более 100 миллиардов долларов. И сегодня поставлена планка в течение 3-4 лет достичь 200 миллиардов. Вот и все – без шума, без крика. И с этим никто не может не считаться.

Но моя просьба обращена к гигантским государствам, которые здесь присутствуют, чтобы они не забывали и малые и средние государства и более активно вовлекали их в эту торговлю, в экономическое сотрудничество. Это будет хорошая прибавка к тому, что есть.

«Настойчивость со временем может дать свои плоды». Александр Лукашенко предложил концепцию преодоления противоречий в Евроатлантике

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Макей
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Саммит ШОС прошёл в Бишкеке. Александр Лукашенко отметил, что Шанхайской организации сотрудничества необходимо находить новые формы и подходы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Шалаев закончил карьеру председателя Ректянского сельсовета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика