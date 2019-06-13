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Безопасности людей ничто не угрожает. Станция метро «Октябрьская» вновь открыта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Станция метро «Октябрьская» вновь открыта для пассажиров.
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Ранее стало известно, что в 15:17 «Октябрьская» была закрыта.
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Новости Беларуси. Станция метро «Октябрьская» вновь открыта для пассажиров. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в ходе осмотра бесхозной сумки запрещённых...
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