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В Бресте сотрудники ГАИ преследовали пьяного водителя без прав
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте в результате погони задержан пьяный водитель без прав.
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Сотрудники ГАИ включили маячки и потребовали остановить авто. Их просьбу проигнорировали. Инспекторы начали преследование машины, которая пыталась скрыться на большой скорости. При этом водитель грубо нарушал правила дорожного движения. Далее наряд ДПС включил звуковые сигналы и по громкой связи призывал Audi остановиться.
После задержания была установлена личность подозреваемого. Нетрезвым водителем оказался 27-летний житель Брестского района. Согласно экспертизе, в крови водителя содержалось 2,85 промилле алкоголя. Прав на вождение у молодого человека не было.
По факту нарушения составлено шесть административных протоколов в отношении водителя.
Весной 2019 года в Смолевичах за сутки произошло две погони.
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Новости Беларуси. В Бресте в результате погони задержан пьяный водитель без прав. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ночью 14 июня внимание наряда...
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