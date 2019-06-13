ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские пятиборцы завоевали золото и серебро на юношеском ЧЕ

14.06.2019 15:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Каунасе продолжается юношеский чемпионат Европы по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусские пятиборцы завоевали золото и серебро на юношеском ЧЕ

Копилка нашей сборной пополнилась сразу двумя наградами. Золото в командных соревнованиях завоевали наши юноши Иван Прытков, Владислав Мелкозёров и Виктор Тевянский.

Белорусские пятиборцы завоевали золото и серебро на юношеском ЧЕ

А в индивидуальных соревнованиях Иван Прытков стал серебряным призёром. Напомним, что в первый день соревнований в мужских эстафетах белорусские спортсмены Владислав Березовик и Алексей Хурс завоевали бронзу.

Люди в материале: Иван Прытков, Владислав Мелкозёров, Виктор Тевянский, Владислав Березовик, Алексей Хурс
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Каунасе продолжается юношеский чемпионат Европы по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Копилка нашей сборной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Станция метро Октябрьская была временно закрыта из-за бесхозной сумки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика