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Белорусские пятиборцы завоевали золото и серебро на юношеском ЧЕ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Каунасе продолжается юношеский чемпионат Европы по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Копилка нашей сборной пополнилась сразу двумя наградами. Золото в командных соревнованиях завоевали наши юноши Иван Прытков, Владислав Мелкозёров и Виктор Тевянский.
А в индивидуальных соревнованиях Иван Прытков стал серебряным призёром. Напомним, что в первый день соревнований в мужских эстафетах белорусские спортсмены Владислав Березовик и Алексей Хурс завоевали бронзу.
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Новости Беларуси. В Каунасе продолжается юношеский чемпионат Европы по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Копилка нашей сборной...
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