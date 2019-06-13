Danone подал в суд на «Савушкин продукт» из-за плагиата упаковки. Компания требует $1,4 млн

Источник материала: KYKY

Российские представители Danone подала в суд на беларуского производителя «Савушкин продукт». Компании уличили в плагиате дизайна упаковки, сообщает РБК.

Иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Danone требует с «Савушкиного продукта» 88,2 миллиона российских рулей (2,8 миллиона беларуских рублей или 1,4 миллиона долларов) за нарушение авторского права. Дело в упаковке продуктов «Оптималь» беларуской компании: Danone считает, что в прошлом году их сделали предельно похожими на линейку «Активиа».

Со слов представители Danone, до того, как подать иск, они не раз пытались связаться с «Савушкиным продуктом». Их предупреждали, что права нарушаются, но ни на одно письмо беларуский производитель не ответил.