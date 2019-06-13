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Danone подал в суд на «Савушкин продукт» из-за плагиата упаковки. Компания требует $1,4 млн
Источник материала: KYKY>
Российские представители Danone подала в суд на беларуского производителя «Савушкин продукт». Компании уличили в плагиате дизайна упаковки,
Иск
Со слов представители Danone, до того, как подать иск, они не раз пытались связаться с «Савушкиным продуктом». Их предупреждали, что права нарушаются, но ни на одно письмо беларуский производитель не ответил.
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Российские представители Danone подала в суд на беларуского производителя «Савушкин продукт». Компании уличили в плагиате дизайна упаковки, сообщает РБК. Иск...
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