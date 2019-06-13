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Станцию метро Октябрьскую закрыли. На месте работают сапёры
Источник материала: KYKY>
В Минске закрыли станцию метро Октябрьскую, передает пресс-служба минского метрополитена. На место приехали саперы.
На станции нашли подозрительный предмет, на который сработал металлодетектор. В 15:17 Октябрьскую временно закрыли для пассажиров: когда она заработает – неизвестно. ГУВД Минска сообщает, что посетителей эвакуировали, а меры безопасности усилили.
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В Минске закрыли станцию метро Октябрьскую, передает пресс-служба минского метрополитена. На место приехали саперы. 14.06.2019 на станции Октябрьская обнаружен...
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