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Станцию метро Октябрьскую закрыли. На месте работают сапёры

14.06.2019 16:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске закрыли станцию метро Октябрьскую, передает пресс-служба минского метрополитена. На место приехали саперы.

На станции нашли подозрительный предмет, на который сработал металлодетектор. В 15:17 Октябрьскую временно закрыли для пассажиров: когда она заработает – неизвестно. ГУВД Минска сообщает, что посетителей эвакуировали, а меры безопасности усилили.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске закрыли станцию метро Октябрьскую, передает пресс-служба минского метрополитена. На место приехали саперы. 14.06.2019 на станции Октябрьская обнаружен...
 
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