Станцию метро Октябрьскую закрыли. На месте работают сапёры

Источник материала: KYKY

В Минске закрыли станцию метро Октябрьскую, передает пресс-служба минского метрополитена. На место приехали саперы.

14.06.2019 на станции Октябрьская обнаружен бесхозный предмет, который сработал на металлодетектор. В 15.17 станция временно закрыта для посадки и высадки пассажиров для проведения соответствующих действий. Приносим извинения за временные неудобства. — Минский метрополитен (@minskoemetro) 14 июня 2019 г.

На станции нашли подозрительный предмет, на который сработал металлодетектор. В 15:17 Октябрьскую временно закрыли для пассажиров: когда она заработает – неизвестно. ГУВД Минска сообщает, что посетителей эвакуировали, а меры безопасности усилили.