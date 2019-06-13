На какой стадии белорусско-российские переговоры о единой валюте?

Источник материала: Ежедневник





Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала о том, что переговоры России с Беларусью о создании единой валюты действительно ведутся и находятся сейчас в начальной стадии.

Речь о распространении подобного механизма на другие страны пока не распространяется.

Ранее глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что Россия и Беларусь ведут переговоры о создании единой валюты в рамках переговоров об углублении интеграции в рамках Союзного государства. В конце 2018 года две страны создали рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Российскую сторону возглавляет Орешкин, белорусскую — министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Во время Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Орешкина и Крутого. По ее итогам глава Минэкономразвития РФ сообщил о том, что пункт о создании единой валюты записан в Союзном договоре, потому это обсуждается, проходят встречи Центральных банков. Речь идет о том, стоит или не стоит этого делать, а если делать, то как и в какие сроки.

Также Максим Орешкин отметил, что необходимо "собрать развилки, которые есть". По его словам, вопрос единых валют — это вопрос Центральных банков России и Беларуси, которые не зависят от правительства, потому данное обсуждение находится на уровне переговоров президентов, сообщает "Интерфакс" .

Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что в самом Союзном договоре в условиях создания единого экономического пространства уже финалом становится единая валюта, потому, по его словам, этой конструкции и будут придерживаться.

Напомним, с идеей реанимировать обсуждение создания единой валюты Союзного государства выступил в декабре прошлого года на Союзном совмине премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия готова и дальше углублять интеграцию с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов. В этом случае, отметил Медведев, можно проводить единую политику в области налогов, цено- и тарифообразования.