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Лукашенко пригласил Путина в Минск на Европейские игры

14.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить вторые Европейские игры, которые стартуют 21 июня в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президенты обсудили участие в них российских спортсменов. Были подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции», – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко кратко пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Лидеры затронули вопросы двустороннего сотрудничества и интеграции. В ближайшее время президенты намерены встретиться.



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Теги: Минск
 
 
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Президенты Беларуси и России кратко пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
 
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