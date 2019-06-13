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Лукашенко пригласил Путина в Минск на Европейские игры
14.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить вторые Европейские игры, которые стартуют 21 июня в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президенты обсудили участие в них российских спортсменов. Были подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции», – говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Кремля
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