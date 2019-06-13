Лукашенко пригласил Путина в Минск на Европейские игры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить вторые Европейские игры, которые стартуют 21 июня в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президенты обсудили участие в них российских спортсменов. Были подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции», – говорится в сообщении.