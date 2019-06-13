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Из-за жары стали активно размножаться муравьи и тля. Что делать, если они атаковали дачный участок

14.06.2019 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало лета выдалось таким жарким, что почти ежедневно бьет, а то и устанавливает температурные рекорды. Жара сказывается не только на нашем самочувствии, но и на природе в целом. И пока горожанам советуют поливать деревья, дачники уже вовсю это делают. Причем, борются не только с засухой, но и с отдельными видами насекомых, для которых жара — стимул для активного размножения.


Фото с сайта pixabay.com

— В последнее время стали часто спрашивать, что делать с муравьями. И это неспроста. Поскольку эти насекомые очень любят сухую погоду, то в этом году стоит ожидать засилья муравьев, — рассказывает Сергей Сорока, директор РУП «Институт защиты растений». — Они удобно чувствуют себя в сухой почве, и засуха только способствует увеличению их численности.

В магазинах есть специальные средства от муравьев, поэтому проблема решается просто. Приманку рассыпают в сухую погоду в местах скопления муравьев. Как это работает?

— Муравьи возьмут это средство и затащат туда, где живут, — и популяция погибнет, — говорит специалист.

Есть еще более простой метод: покупается специальная клейкая бумажка и кладется в местах обитания муравьев. Они бегут, приклеиваются, приклеиваются и погибают.

К слову, если увеличивается количество муравьев, будет увеличиваться и концентрация тли на деревьях — это их, грубо говоря, «дойные коровы». Работает эта пищевая цепочка так: тля специальным хоботком высасывает сок из молодых листьев, получает белки и в виде отходов выделает из своего тела сладкие капельки (медвяную росу). Эта роса — ценный источник питания для муравьев. Поэтому они трепетно заботятся о тле: переносят ее на свежие листья и бдят, чтобы не напал враг — божья коровка.

От тли, которая вредит плодовым деревьям, также есть химические средства защиты. Но поскольку использовать их поздно, так как плоды на деревьях уже завязались и обрабатывать растения с учетом срока ожидания (количество дней после обработки до использования урожая) нельзя, то можно использовать народные средства.

— Из народных средств можно использовать опрыскивания крепкими мыльными растворами. Тля дышит брюшком и такой раствор будет для нее губительным. Мы работаем в промышленных садах и используем химические средства защиты. На приусадебных участках против тли давно нужно было поработать. Почему? Потому что тля очень быстро размножается и через 5−7 дней дает новое поколение. Поэтому первое поколение нужно ослабить, тогда тля будет не так активна. Сейчас, конечно, для химической защиты сада уже поздно, — рассказывает Сорока.

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Теги: Минск
 
 
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