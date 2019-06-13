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Фестиваль на Варшавке, папа-парад и комедия-подсказка. Как провести выходные в Бресте

14.06.2019 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не дачей и пляжем едиными: посмотрите, сколько всего интересного будет происходить в ближайший уикенд в Бресте!


Фото использовано в качестве иллюстрации

Что: День рождения ТРЦ «Варшавский»

Где: ТРЦ «Варшавский»

Когда: 15 июня с 17.00 до 21.00

В субботу в Бресте пройдет праздник в честь первого дня рождения ТРЦ «Варшавский». В программе — конкурсы и активности для всей семьи. Будут работать зона релакса, минигольфа, быстрого тату. Кроме того можно будет поиграть в гигантские Jenga и AngryBirds. А еще обещают Bottle Flip Challenge с призовым фондом в 1000 рублей!


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

Что: День отца

Где: Гребной канал

Когда: 16 июня 11.00

Десятый год под ряд в Бресте отметят международный День отца. На территории гребного канала с 11.00 до 17.00 пройдет большой праздник. Организаторы подготовили юбилейный поздравительный концерт, в котором участвуют папы и юные артисты. Кроме того, гостям праздника будут предложены творческие мастер-классы, танцевальный флешмоб «Танцуем с папой!», катание на лошадях и «папа-парад», принять участие в котором может любой отец, который придет на праздник с детьми.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что: Комедия-подсказка «Господин Журден»

Где: Театр кукол

Когда: 16 июня 17.00

Комедия от Мольера: карикатурные вельможи, изворотливые служанки и одна неудавшаяся попытка женитьбы в лоскутном портрете мещанской жизни. Вы обязательно должны это увидеть!

 
Теги: Брест
 
 
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Не дачей и пляжей едиными: посмотрите, сколько всего интересного будет происходить в ближайший уикенд в Бресте!
 
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