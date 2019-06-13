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Антон Матвеенко: «Почему белорусских футболистов называют «топорами»?
Источник материала: Партизан
Наверное, у нас такой стиль игры: строго сзади, а впереди как получится».
Игрок «Витебска» Антон Матвеенко ответил на вопрос о том, почему у некоторых белорусских игроков прозвище «топор».
– Почему белорусских футболистов называют «топорами»?
– Наверное, у нас такой стиль игры: строго сзади, а впереди как получится. Зрелищной игры нету. Во главу угла ставится результат.
– Кто главный топор из тех, кого ты видел?
– Коля Золотов, – сказал Матвеенко.
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Наверное, у нас такой стиль игры: строго сзади, а впереди как получится».
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