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Антон Матвеенко: «Почему белорусских футболистов называют «топорами»?

14.06.2019 17:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наверное, у нас такой стиль игры: строго сзади, а впереди как получится».

Игрок «Витебска» Антон Матвеенко ответил на вопрос о том, почему у некоторых белорусских игроков прозвище «топор».

– Почему белорусских футболистов называют «топорами»?

– Наверное, у нас такой стиль игры: строго сзади, а впереди как получится. Зрелищной игры нету. Во главу угла ставится результат.

– Кто главный топор из тех, кого ты видел?

– Коля Золотов, – сказал Матвеенко.


 
Теги: Витебск
 
 
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Наверное, у нас такой стиль игры: строго сзади, а впереди как получится».
 
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