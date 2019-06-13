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Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

14.06.2019 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне. Об этом сообщает ANSA.

Орнелла Мути
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Тогда артистка предоставила фальшивую медицинскую справку, благодаря которой она освобождалась от работы на сцене. Однако в этот же вечер Мути посетила благотворительный ужин в Санкт-Петербурге, на котором также присутствовал занимавший на тот момент пост премьер-министра России Владимир Путин. Администрация театра Верди, где актриса должна была выступить в этот вечер, подала на нее иск.

По словам самой исполнительницы, она заболела ларингофарингитом, из-за которого не могла работать, так как не должна была напрягать голосовые связки. Она подчеркнула, что на благотворительном вечере ей не требовалось разговаривать.

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро. Решение о смягчении наказания было принято в 2017 году.

В сентябре Мути призналась, что хотела бы получить российское гражданство. Артистка напомнила о том, что ее предки по материнской линии были родом из России.

Популярность Орнелле Мути принесли роли в таких кинофильмах, как «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный» и «Самая красивая жена».


 
 
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Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был...
 
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