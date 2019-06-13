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Джаз, рыцари и шапито. Куда сходить в Гродно в выходные
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно будет очень много мероприятий, интересных как взрослым, так и детям. TUT.BY выбрал самые интересные ивенты предстоящего уикенда.
Джазовые истории с Александром Кравчуком
Джазовые истории с Александром Кравчуком продолжаются. В воскресенье в музее истории религии пройдет совместный международный проект белорусских и литовских музыкантов. Выступят Александр Кравчук, Гинтарас Шулинскас, Игорь Гиро, Владиславас Климович и Дмитрий Драгунов.
Цирк-шапито «Арлекин»
В программе — розовые пеликаны, попугаи, питоны, кошки, собаки, дикобразы, носухи и обезьяны. Также перед зрителями выступят воздушные гимнасты и акробаты, жонглеры и клоуны.
Библионочь
Городская библиотека № 3 готовит для читателей необычное мероприятие. В программе: выступление актрисы и режиссера Гродненского областного драматического театра Оксаны Машинковой, дефиле клуба «Мандаринки», выступление бардов, поэтов, «открытый микрофон», живая музыка, мастер-класс по кубинской сальсе, фотосалон, литературные гадания, библиоквест, ночная экскурсия в музейную комнату «Кукольный дом», фотозоны, выставки и даже акция для должников городских библиотек.
Фестиваль средневековой культуры Европы и ВКЛ «Мяжа»
В Коложском парке попытаются восстановить атмосферу древней Европы и Великого Княжества Литовского эпохи средневековья. Гостей ждет походный лагерь, рыцарские бои и несколько турниров: «щит-меч», бугурты, лучный турнир. Вечером выступят группы Viatores (Варшава), Rokash (Минск), Nevrida (Минск). В течение дня в программе — выступления танцевальных коллективов, средневековых уличных актеров, будут мастера-ремесленники.
«Изюминка», которую обещают организаторы — ночной бугурт в Коложском парка. В фестивале примут участие рыцари из разных городов Беларуси и Польши.
На фестивале также будет работать большая средневековая ярмарка с демонстрацией ремесел, пройдет лучный тир, организуют катание на лошадях, развлекать зрителей будут аниматоры, а сделать тематическое средневековое селфи можно будет в специальных фотозонах.
«Адзін дзень з жыцця Гродна XVI ст. па матывах гравюры Цюнта — Адэльгаўзера»
В Новом замке презентуют копию гравюры Цюнта и проведут виртуальную экскурсию по старому Гродно. Во дворике будут выступать реконструкции эпохи Речи Посполитой, а студия imago.by покажет
Фестиваль «Августовский фрэш»
На фестивале смешают музыку разных направлений: бардовскую песню, шансон и рок. Что из этого выйдет можно будет увидеть на Августовском канале.
Помимо концерта, пройдут игровая программа «Киноакадемия», забеги с селфи-палками, игра «Угадай кинодию», квест-игра «Кино-кляп» и командная игра «Кинобойня». Для зрителей подготовили водные состязания, мастер-классы по зажигательным танцам, массовый запуск воздушных змеев и конкурс на лучшую фигуру из песка в пляжной зоне.
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TUT.BY выбрал самые интересные ивенты предстоящего уикенда.
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