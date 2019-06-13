Джаз, рыцари и шапито. Куда сходить в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно будет очень много мероприятий, интересных как взрослым, так и детям. TUT.BY выбрал самые интересные ивенты предстоящего уикенда.

Джазовые истории с Александром Кравчуком

Где: Музей истории религии Когда: 16 июня, 18.00 Сколько: 10 рублей

Джазовые истории с Александром Кравчуком продолжаются. В воскресенье в музее истории религии пройдет совместный международный проект белорусских и литовских музыкантов. Выступят Александр Кравчук, Гинтарас Шулинскас, Игорь Гиро, Владиславас Климович и Дмитрий Драгунов.



Фото: galwayindependent.com

Цирк-шапито «Арлекин»

Где: стоянка возле гипермаркета «Корона» Когда: 15−16 июня, 14.00 и 18.00 Сколько: 13−22 рубля

В программе — розовые пеликаны, попугаи, питоны, кошки, собаки, дикобразы, носухи и обезьяны. Также перед зрителями выступят воздушные гимнасты и акробаты, жонглеры и клоуны.

Библионочь

Где: городская библиотека № 3 (ул Л. Чайкиной, 49) Когда: 15 июня с 18.00 до 23.00 Сколько: бесплатно

Городская библиотека № 3 готовит для читателей необычное мероприятие. В программе: выступление актрисы и режиссера Гродненского областного драматического театра Оксаны Машинковой, дефиле клуба «Мандаринки», выступление бардов, поэтов, «открытый микрофон», живая музыка, мастер-класс по кубинской сальсе, фотосалон, литературные гадания, библиоквест, ночная экскурсия в музейную комнату «Кукольный дом», фотозоны, выставки и даже акция для должников городских библиотек.



Фото: 168.ru

Фестиваль средневековой культуры Европы и ВКЛ «Мяжа»

Где: Коложский парк Когда: 15 июня с 11.30 до 23.00 Сколько: бесплатно

В Коложском парке попытаются восстановить атмосферу древней Европы и Великого Княжества Литовского эпохи средневековья. Гостей ждет походный лагерь, рыцарские бои и несколько турниров: «щит-меч», бугурты, лучный турнир. Вечером выступят группы Viatores (Варшава), Rokash (Минск), Nevrida (Минск). В течение дня в программе — выступления танцевальных коллективов, средневековых уличных актеров, будут мастера-ремесленники.

«Изюминка», которую обещают организаторы — ночной бугурт в Коложском парка. В фестивале примут участие рыцари из разных городов Беларуси и Польши.

На фестивале также будет работать большая средневековая ярмарка с демонстрацией ремесел, пройдет лучный тир, организуют катание на лошадях, развлекать зрителей будут аниматоры, а сделать тематическое средневековое селфи можно будет в специальных фотозонах.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Адзін дзень з жыцця Гродна XVI ст. па матывах гравюры Цюнта — Адэльгаўзера»

Где: Новый замок Когда: 15 июня с 11.00 до 17.00 Сколько: бесплатно

В Новом замке презентуют копию гравюры Цюнта и проведут виртуальную экскурсию по старому Гродно. Во дворике будут выступать реконструкции эпохи Речи Посполитой, а студия imago.by покажет процесс восстановления гравюры. Будет работать площадка со средневековыми детскими играми и фотозоной. Развлекать посетителей будут музыканты.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фестиваль «Августовский фрэш»

Где: Августовский канал, шлюз Домбровка Когда: 15 июня с 14.00 Сколько: бесплатно

На фестивале смешают музыку разных направлений: бардовскую песню, шансон и рок. Что из этого выйдет можно будет увидеть на Августовском канале.

Помимо концерта, пройдут игровая программа «Киноакадемия», забеги с селфи-палками, игра «Угадай кинодию», квест-игра «Кино-кляп» и командная игра «Кинобойня». Для зрителей подготовили водные состязания, мастер-классы по зажигательным танцам, массовый запуск воздушных змеев и конкурс на лучшую фигуру из песка в пляжной зоне.