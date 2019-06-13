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Показываем все пляжи самого близкого к столице «моря» - Минского (и не только эти)
Источник материала: Tut.by
Всю неделю минчане как могли спасались от жары. И если в будний день не всегда удается вырваться из города поближе к воде, то в выходные у вас не должно быть никаких оправданий. AFISHA.TUT.BY составила карту Минского моря, а еще водохранилищ Криница, Дрозды и Цнянское. Мы не только нанесли на нее бесплатные пляжи и парковки, а также отметили, насколько каждый из пляжей состоит из песка и травы. Речь пойдет только о благоустроенных пляжах, за порядок на которых отвечает УП «Минское лесопарковое хозяйство».
А вот некоторые интересные факты о минских пляжах. Здесь речь пойдет не только о Заславском водохранилище (оно же Минское море), но и о водохранилищах Криница, Дрозды и Цнянское.
Самый большой пляж Минска
Самый большой пляж Минска — шестой пляж Заславского водохранилища. Однако туда лучше не ехать на машине: возле него расположена всего одна небольшая парковка. Зато это ближайший пляж от остановки электричек «Минское море».
Самый песчаный пляж Минска
Самый песчаный пляж — № 2 на Минском море. Почти половина его площади занята песком. На других пляжах доля песка не превышает 20%, а девять из 20 пляжей полностью травяные.
Пляж у залива с красивым названием
Речь про пляж на берегу Ратомского залива — он же восьмой пляж Минского моря.
Кроме Ратомского, в Заславском водохранилище есть также Спартаковский залив на другом берегу, но пляжей там нет.
Самый маленький пляж
Самый маленький пляж города — восьмой на водохранилище Дрозды, недалеко от здания новой президентской клиники.
Единственный пляж Минского моря с лежаками
Лежаки есть только на пятом пляже Минского моря. Также они есть на втором, пятом и шестом пляжах Дроздов и на всех пляжах Цнянского водохранилища. На Цнянке их больше всего.
Два пляжа с душевыми кабинками
Душевые кабинки есть только в Дроздах: одна на восьмом пляже и целых семь на пятом (напротив аквапарка с противоположной стороны МКАД).
Пляж с питьевым фонтанчиком
Один питьевой фонтанчик есть на втором пляже Дроздов, ближайшем к коттеджам в Веснинке, и семь — на четвертом пляже Цнянки, ближайшем к кольцевой. На остальных пляжах города нет таких удобств.
Самый спортивный пляж
Самый спортивный пляж — четвертый на Цнянском водохранилище, на нем есть целых три волейбольных площадки и поле для игры в футбол.
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Мы составили карту Минского моря, а еще водохранилищ Криница и Дрозды. Нанесли на нее бесплатные пляжи и парковки, а еще отметили, на пляжах песок или трава
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