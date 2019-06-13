Показываем все пляжи самого близкого к столице «моря» - Минского (и не только эти)

Источник материала: Tut.by

Всю неделю минчане как могли спасались от жары. И если в будний день не всегда удается вырваться из города поближе к воде, то в выходные у вас не должно быть никаких оправданий. AFISHA.TUT.BY составила карту Минского моря, а еще водохранилищ Криница, Дрозды и Цнянское. Мы не только нанесли на нее бесплатные пляжи и парковки, а также отметили, насколько каждый из пляжей состоит из песка и травы. Речь пойдет только о благоустроенных пляжах, за порядок на которых отвечает УП «Минское лесопарковое хозяйство».









Мы составляли карту по данным Минскзеленстроя. Некоторые сведения могли немного устареть. Например, шестой пляж Дроздов значится как полностью травяной, но на деле там уже насыпали песок

А вот некоторые интересные факты о минских пляжах. Здесь речь пойдет не только о Заславском водохранилище (оно же Минское море), но и о водохранилищах Криница, Дрозды и Цнянское.

Самый большой пляж Минска



6-й пляж Минского моря

Самый большой пляж Минска — шестой пляж Заславского водохранилища. Однако туда лучше не ехать на машине: возле него расположена всего одна небольшая парковка. Зато это ближайший пляж от остановки электричек «Минское море».

Самый песчаный пляж Минска



2-й пляж Минского моря

Самый песчаный пляж — № 2 на Минском море. Почти половина его площади занята песком. На других пляжах доля песка не превышает 20%, а девять из 20 пляжей полностью травяные.

Пляж у залива с красивым названием



8-й пляж Минского моря

Речь про пляж на берегу Ратомского залива — он же восьмой пляж Минского моря.

Кроме Ратомского, в Заславском водохранилище есть также Спартаковский залив на другом берегу, но пляжей там нет.

Самый маленький пляж



8-й пляж на Дроздах

Самый маленький пляж города — восьмой на водохранилище Дрозды, недалеко от здания новой президентской клиники.

Единственный пляж Минского моря с лежаками



5-й пляж Минского моря

Лежаки есть только на пятом пляже Минского моря. Также они есть на втором, пятом и шестом пляжах Дроздов и на всех пляжах Цнянского водохранилища. На Цнянке их больше всего.

Два пляжа с душевыми кабинками



5-й пляж в Дроздах

Душевые кабинки есть только в Дроздах: одна на восьмом пляже и целых семь на пятом (напротив аквапарка с противоположной стороны МКАД).

Пляж с питьевым фонтанчиком



2-й пляж в Дроздах

Один питьевой фонтанчик есть на втором пляже Дроздов, ближайшем к коттеджам в Веснинке, и семь — на четвертом пляже Цнянки, ближайшем к кольцевой. На остальных пляжах города нет таких удобств.

Самый спортивный пляж

Самый спортивный пляж — четвертый на Цнянском водохранилище, на нем есть целых три волейбольных площадки и поле для игры в футбол.

Читайте также

Как и где жарить шашлыки в Минске и за городом, не нарушая закон

Девушки в купальниках, брызги и еще больше горок. Аквапарк «Дримлэнд» открыл сезон