ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп не стал говорить, поддержал бы он кандидатуру Пенса на выборах-2024

14.06.2019 17:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, высказался бы он в поддержку вице-президента Майка Пенса, если бы тот баллотировался на президентских выборах 2024 года.

"Вы говорите о слишком дальней перспективе", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox news.

Он отметил, что перед выборами 2024 года - следующими после грядущих президентских выборов 2020 года - ему придется оценить целый набор кандидатов от Республиканской партии. В то же время Трамп назвал Пенса "очень, очень выдающейся личностью" и отметил, что будет серьезно изучать кандидатуру вице-президента.

Однако, уточняет в свою очередь издание The Hill, Пенс пока что никак не обозначил своих планов в отношении президентских выборов 2024 года.

The Hill отмечает, что по всей видимости, Трамп и Пенс поддерживают близкие деловые отношения, однако в последнее время Трамп стал существенно реже обсуждать вопросы наедине с Пенсом.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, высказался бы он в поддержку вице-президента Майка Пенса, если бы тот баллотировался на президентских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за жары стали активно размножаться муравьи и тля. Что делать, если они атаковали дачный участок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные женские босоножки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика