Трамп не стал говорить, поддержал бы он кандидатуру Пенса на выборах-2024

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, высказался бы он в поддержку вице-президента Майка Пенса, если бы тот баллотировался на президентских выборах 2024 года.

"Вы говорите о слишком дальней перспективе", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox news.

Он отметил, что перед выборами 2024 года - следующими после грядущих президентских выборов 2020 года - ему придется оценить целый набор кандидатов от Республиканской партии. В то же время Трамп назвал Пенса "очень, очень выдающейся личностью" и отметил, что будет серьезно изучать кандидатуру вице-президента.

Однако, уточняет в свою очередь издание The Hill, Пенс пока что никак не обозначил своих планов в отношении президентских выборов 2024 года.

The Hill отмечает, что по всей видимости, Трамп и Пенс поддерживают близкие деловые отношения, однако в последнее время Трамп стал существенно реже обсуждать вопросы наедине с Пенсом.