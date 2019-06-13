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В Бресте ребенок переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину
Источник материала: Интерфакс
В Бресте шестилетний ребенок попал под колеса такси, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
" 14 июня 2019 около 10:15 часов на улице Дзержинского произошло дорожно транспортное происшествие", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации: 25-летняя жительница Бреста, управляя автомобилем "Тойота Приус", двигалась по ул. Дзержинского. Напротив дома №7 водитель совершила наезд на малолетнего пешехода, 2012 г.р., проживающего в соседнем доме и гулявшего без сопровождения взрослых. Мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате происшествия ребенок с травмами госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.
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В Бресте шестилетний ребенок попал под колеса такси, сообщили в УВД Брестского облисполкома. " 14 июня 2019 около 10:15 часов на улице Дзержинского произошло дорожно...
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