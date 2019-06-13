В центре Минска 17-18 июня будут перекрыты для транспорта некоторые улицы

Источник материала: Интерфакс

На основании решения Мингорисполкома, в связи с проведением акции "Пламя мира", 17 и 18 июня в центре Минска вводятся ограничения движения, сообщили в ГАИ.

"17 июня 2019 года с 19.30 до 21.10 по маршруту: площадь Свободы – ул. Ленина – проспект Победителей – стела «Минск – город – герой» –площадь Государственного Флага.

18 июня 2019 года с 11.30 до 14.00 по маршруту: проспект Независимости (Национальная библиотека) – площадь Я.Коласа – площадь Победы – проспект Независимости (Белорусский государственный цирк) – площадь Октябрьская", - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.