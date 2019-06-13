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VOKA предлагает выбрать фильм и посмотреть в компании инстаграм-звезд

14.06.2019 16:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Любимое кино в компании популярных блогеров увидеть этим летом предлагает видеосервис VOKA. При поддержке видеосервиса на территории фудкорта  "Песочница" пройдет 12 кинопоказов с 12 белорусскими блогерами и знаменитостями, программу сформируют их подписчики. 16 июня состоится дебютная встреча, куратором которой выступит Максим Пушкин.

На показе 16 июня Максим Пушкин покажет гостям один из популярных фильмов, доступных в медиатеке VOKA. Чтобы поучаствовать в выборе картины для просмотра на большом экране, нужно отдать свой голос за один из двух предложенных Пушкиным фильмов – "Далласский клуб покупателей" и "Волк с Уолл-стрит" – в его instagram-аккаунте: доступ к stories для голосования откроется за сутки до показа.

Результаты опроса Максим опубликует утром в день показа. Первый VOKA-киносеанс с блогером пройдет 16 июня с 14:00 до 18:00 в "Песочнице". Кинопоказ предполагает удобную мягкую зону отдыха, где можно будет расслабиться и устроиться поудобнее для просмотра фильма. В рамках мероприятия пройдут конкурсы и игры.

Кинопоказы с блогерами от VOKA – это отличный способ приятно провести время с друзьями и семьей, пообщаться с любимыми блогерами и увидеть хорошее кино на большом экране. В рамках проекта организаторы обещают 12 показов, каждый из которых будет курировать одна из белорусских знаменитостей.

Программу показов в рамках проекта формируют сами зрители – путем голосования на страницах селебрити-кураторов в соцсетях. Каждый сеанс – это интерактивный показ уникального контента VOKA и партнерских онлайн-кинотеатров на большом экране в компании знаменитостей. В программу показов, сообщили организаторы, также будут включены фильмы с белорусской озвучкой.

 
 
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Любимое кино в компании популярных блогеров увидеть этим летом предлагает видеосервис VOKA. При поддержке видеосервиса на территории фудкорта  "Песочница" пройдет...
 
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