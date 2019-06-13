Макей: Беларусь не придаток какой-то другой страны

Источник материала: Ежедневник





Независимость и суверенитет — священны для Беларуси и ни у кого в стране не получилось бы сдать их, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

«Суверенитет и независимость — священны для нас, и даже если бы кто-то внутри Беларуси захотел сдать суверенитет и независимость, это было бы совершенного невозможно, — заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью The Wall Street Journal, сообщает Tut.by .

Макей добавил, что с момента развала СССР в 1991 году, целые поколения «родились в независимом государстве и они хотят жить в независимом государстве».

Комментируя улучшение отношения Беларуси с США в последние годы, Макей отметил, что изменилась геополитическая ситуация, в регионе появились новые конфликты, и «США увидели, что Беларусь — не придаток какой-то другой страны».

Издание отмечает, что при этом министр призвал не преувеличивать разногласия Минска и Москвы.

