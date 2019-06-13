Охрана труда — кропотливая ежедневная работа

Источник материала: Вороновская газета





На этой неделе рейдовая группа технической инспекции труда Гродненского областного объединения профсоюзов ФПБ провела мониторинг охраны труда в сельхозпредприятиях района и ДРСУ-120.

По итогам мониторинга состоялся районный семинар-совещание, который собрал ответственных за данный вопрос работников сельхозпредприятий и организаций, председателей первичных профсоюзных организаций и инженеров по охране труда. В работе семинара приняли участие председатель райисполкома Николай Розум, председатели районного объединения профсоюзов Елена Ястремская и районной организации профсоюзов работников АПК Олег Тарасов.







Отраслевой акцент семинара не случаен: в хозяйствах района горячая пора — идет заготовка травяных кормов, впереди уборочная кампания. А в условиях напряженной работы, да еще в столь знойных погодных условиях, всегда есть риск происшествий или несчастных случаев.

К сожалению, как отметил главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов, руководитель рейдовой группы Дмитрий Горовенко, уровень производственного травматизма в области не уменьшается. Сейчас расследуется шесть случаев со смертельным исходом. Например, в одном из сельхозпредприятий области по причине использования самодельных электроудлинителей погиб заведующий зерноскладом, в другом — при движении транспорта задним ходом из-за отсутствия автоматической подачи сигнала смертельно травмирована работница. Есть случаи падения работников с высоты, засыпания их грунтом при проведении земляных работ. Даже небрежно закрепленный на полу линолеум, отсутствие фиксации открытых ворот в мехмастерских могут стать причиной тяжелого травмирования. Много бед приносит и нахождение человека на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Что касается посещенных предприятий нашего района, то серьезных нарушений законодательства об охране труда не выявлено. Вместе с тем упор нужно сделать на профилактику — проще предупредить происшествие, чем бороться с его последствиями. Надо наладить постоянное проведение инструктажей, стажировок, обучение и проверку знаний по безопасным условиям труда с документальным подтверждением проведенной работы. Большая роль в этом вопросе принадлежит и общественным инспекторам из числа активистов предприятия, которые призваны помогать главным инженерам по технике безопасности, бригадирам, начальникам участков следить за порядком на территории, соблюдением всех требований по охране труда. Именно общественные инспекторы должны обращать внимание на мелочи, которые в потоке дел могут не заметить руководители. Только объединив силы руководителей всех структурных подразделений коллектива и профсоюзных организаций, можно добиться уменьшения количества травматизма на производстве. Но человек и сам должен понимать, что, кроме прав, у него есть ответственность заботиться о собственной безопасности на рабочем месте.



























Викентий ЯКОВИЧ.