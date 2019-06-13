В Вороновском районе горел лес

Источник материала: Вороновская газета





Вчера вблизи д. Нача Дотишского сельсовета работник Радунского лесничества обнаружил загорание леса. К тушению были привлечены силы и техника лесничества и Радунского аварийно-спасательного поста. Горение на площади 0,1 га было локализировано и ликвидировано.

С начала года на Гродненщине зафиксировано 239 случаев загораний сухой растительности на общей площади 88,79 га и 52 случая загорания леса на общей площади 837,03 га.

Вороновский РОЧС напоминает: подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем или нарушения требований пожарной безопасности при нахождении в лесу. Особенно — по вине курильщиков, бросающих в лесу незатушенные спички и окурки.







Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, являются сухие грозы, самовозгорание лесного хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него главная задача — не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не осталось его очагов. В тех случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о пожаре в службу спасения.

Вороновский РОЧС.