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Погода на выходные и начало недели: жаркая и сухая погода

14.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Жаркая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные.

В субботу, 15 июня, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по Витебской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, по югу страны - плюс 21-22 градуса. Днем будет от 24 градусов по северу до 33 градусов выше нуля по югу Беларуси.

В воскресенье, 16 июня, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 20-22 градуса. Днем будет от плюс 24 градусов по северо-востоку до 33 градусов тепла по югу Беларуси.

В понедельник, 17 июня, под влиянием малоактивного атмосферного фронта ночью местами по северу, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 15-22 градуса тепла. Днем будет в основном 28-34 градуса тепла, лишь по северо-западу страны - плюс 25-27 градусов.


Источник: БелТА

 
 
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Жаркая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные.
 
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