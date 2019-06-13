Галерея современного искусства «Ў» объявляет конкурс для художников о недискриминации

Источник материала: Новости Дзержинска

Галерея современного искусства «Ў» в рамках социального проекта «Октябрьская: всё включено, все включены!» объявляет конкурс художественных высказываний на тему недискриминации.

Что для нас недискриминация? Это – равный, открытый подход ко всем людям, независимо от их расовой, половой, возрастной, социальной, физической, ментальной и других идентичностей.

Мы хотим, чтобы Октябрьская улица и все её энергетические точки стали самыми open-minded, примером для нашего города!

Хочешь сделать свой вклад в это доброе дело – подавай заявку!

Форма заявки:

- краткое CV художника, ссылка на сайт / портфолио;

- описание идеи работы / проекта (не более страницы текста);

- эскиз работы с указанием техники исполнения;

- бюджет на реализацию (приблизительная стоимость реализации).

Заявки принимаются на электронный ящик info@ygallery.by с пометкой «Октябрьская: всё включено, все включены!» до 26 июня.

Желательные медиа: фотография, новые медиа (видео-арт, саунд-арт и т.д.), инсталляция, перформанс или объект публичного пространства.

Предлагаем рассматривать для производства своей работы пространство улицы Октябрьской и публичные места, которые на ней находятся.

Уже 28 июня Галерея современного искусства «Ў» выберет и анонсирует 5 работ, авторы которых получат гонорар и бюджет на их реализацию. А гости улицы Октябрьской смогут их найти уже в июле в разных местах нашей дружелюбной улицы и на глобальной выставке проекта в Галерее современного искусства «Ў», которая пройдет с 9 июля по 28 августа 2019 года!

Проект «Октябрьская: всё включено, все включены!» реализуется Галереей современного искусства «Ў» в партнерстве с НДА KulturosAmbasada – при поддержке Европейского союза.

Контакты для связи: Ольга Аполька, va@ygallery.by, +375 (29) 366-75-16.





