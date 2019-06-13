Пять болезней, которые не получится вылечить летом

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Зимой, весной и осенью вам некогда заняться своим здоровьем — работа отнимает все время и силы. Летом на рынке труда наконец наступает затишье, и появляется свободная минутка, чтобы посетить врачей. Так почему бы не потратить часть отпуска на то, чтобы подлечиться? К сожалению, далеко не все проблемы стоит решать в теплое время года, объясняет « Здоровье Mail.Ru ».



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Аллергия

Бывает так, что в конце весны или летом человек обнаруживает у себя странные симптомы: ни с того ни с сего он начинает чихать, в горле першит, глаза чешутся, из носа течет… Поначалу можно подумать, что дело в банальной простуде — но недомогание длится неделями, а привычные средства не помогают. Знакомая история? Вполне вероятно, что у вас начался поллиноз — аллергия на цветение. Некоторые болеют им с детства, но поллиноз развивается и у взрослых людей.

Если этим летом вас впервые посетила аллергия, обратиться к врачу, конечно, нужно — специалист подберет вам средства, которые облегчат симптомы. Но диагностировать, на что конкретно реагирует ваш организм, и подобрать лечение можно будет не раньше середины осени. Дело в том, что пока в воздухе есть пыльца (а она циркулирует примерно с апреля по сентябрь), результаты анализов могут искажаться.

То же самое касается случаев, когда у вас возникла аллергия на что-то помимо цветения — например, на продукт питания или домашнюю пыль. Не факт, что у вас нет поллиноза: пыльца может давать перекрестные реакции с другими аллергенами, и внезапная непереносимость огурцов может говорить об аллергии на цветение трав. Именно поэтому составить полную картину вашего заболевания летом не получится. Так что принимайте антигистаминные и постарайтесь ограничить контакт с «подозреваемым» аллергеном до осени, а затем выясняйте точный диагноз и лечение.

Родинки

Часто удаление родинки, или, по-научному, невуса — это процедура скорее косметическая, чем лечебная. Люди хотят избавиться от новообразований, к примеру, на лице, потому что они портят их внешний вид. Иногда операция профилактическая: пациенты удаляют родинки в тех местах, где они часто травмируются (например, на шее или в зоне бюстгальтера у женщин), а также крупные невусы, которые больше других рискуют переродиться в меланому.

В любом из этих случаев срочное вмешательство не требуется, поэтому вполне можно подождать несколько месяцев. Если вы надумали удалять родинку в теплое время года, потерпите лучше до осени — врачи не рекомендуют проводить операцию в те месяцы, когда солнце очень активно.

Дело в том, что после удаления невуса следует месяц-другой избегать солнечного излучения, и загар оказывается под запретом. Конечно, если родинка была доброкачественной, ни к каким страшным последствиям солнечные ванны не приведут — правда, на месте образования может появиться некрасивое пигментное пятно. И даже если зона вмешательства скрыта под одеждой, на жаре кожа будет потеть, из-за чего заживление может происходить медленнее.

Есть ситуации, когда с удалением родинки тянуть нельзя. Если вы заметили, что невус изменил цвет или форму, начал стремительно расти, болит, зудит и кровоточит — срочно обращайтесь к дерматологу. При подозрении на меланому врач должен тут же удалить образование и отправить его на гистологию — в этом случае сезон уже не играет роли.

Лазерная коррекция зрения

В принципе, то, что летом нельзя проводить операцию по исправлению зрения, — это миф. Сделать коррекцию можно, но придется быть осторожнее в период заживления. В частности, не забывать про солнцезащитные очки — они уберегут от светобоязни, которая может развиться после операции. Также не стоит купаться в реке или в море: есть риск, что в глаза попадут грязь и бактерии, и разовьется инфекция. Наверняка вы не один год шли к лазерной коррекции — к чему вам теперь спешить? Лучше подождите еще пару месяцев, пока не наступит осень, и уже потом идите на операцию.

Варикоз

Если вы давно страдаете от варикозного расширения вен, испробовали все лекарства и процедуры, а улучшений нет — значит, избавляться от выступающих вен на ногах придется хирургически. Для этого есть специальная операция — флебэктомия. Она вполне эффективна и безопасна, но делать ее летом врачи не рекомендуют. Почему так?

Чтобы ваши ноги нормально восстановились после операции, нужно будет носить специальное компрессионное белье. Дело в том, что врачи удалят часть ваших вен, и организм должен будет перестроить кровообращение в конечностях — специальные чулки помогут создать правильный кровоток. Более того, они уберегут вас от отеков, которые неизбежно возникают после операции, и снизят болезненные ощущения в ногах.

Летом носить компрессионное белье неудобно — вам будет в нем жарко, вы будете потеть, но снимать чулки первые несколько недель нельзя! К тому же, летом у многих ноги и так отекают, а после операции риск скопления жидкости еще увеличится — это причинит лишний дискомфорт и осложнит заживление.

Срочно делать флебэктомию, не дожидаясь осени, стоит лишь тем, у кого уже возникли опасные осложнения варикоза — тромбофлебит или тромбоз: при этих состояниях кровь сгущается, возникает венозный застой, образуются тромбы. Человек испытывает боли в ногах, вены уплотняются, поврежденные конечности сильно отекают. При тромбофлебите кожа на ноге может покраснеть по ходу вены, при тромбозе — посинеть.

Если у вас есть описанные симптомы, удалять пораженные вены нужно как можно скорее — в любой момент тромб может оторваться, что грозит серьезными осложнениями и даже смертью.

Акне

Тем, кто долго страдает от угревой сыпи, которая не поддается лечению обычными методами, остается только одно — терапия ретиноидами. Но ее нежелательно начинать летом. Вещество для борьбы с запущенной формой акне называется изотретиноин — это ретиноид, то есть структурный аналог витамина А. В организме человека изотретиноин влияет на функцию сальных желез, а именно — уменьшает размеры желез и их секрецию, что в конечном итоге и позволяет избавиться от угревой сыпи.

Но есть и ложка дегтя: изотретиноин повышает чувствительность кожи к солнцу, поэтому в летнее время увеличивается вероятность ожогов. Так что человеку, который решил бороться с акне, придется либо не выходить из дома без солнцезащитного крема, либо отложить лечение до осени.

Терапия обычно занимает 6−9 месяцев — если начнете в сентябре, имеете шанс встретить следующее лето уже с чистой кожей.