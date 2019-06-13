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С 14 июня введён запрет на посещение лесов

14.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

ГЛХУ «Горецкий лесхоз» сообщает, что в связи со сложившейся напряженной пожароопасной обстановкой в лесах и на торфяниках запрещено посещение лесов населением с 14 июня 2019 года.

С 14 июня введён запрет на посещение лесов

Фотография имеет иллюстративный характер.

Просим граждан воздержаться от посещения лесов и ни в коем случае не разводить костры, оставлять непотушенные источники горения. Запрет на посещение лесов действует до особого распоряжения. При обнаружении лесного пожара или угрозе его возникновения своевременно сообщите в лесхоз по тел. (802233)5-44-63, 5-40-45; 7-22-55 или ближайшие лесничества.

НАПОМИНАЕМ:

  1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, – влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин.
  1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, – влечёт наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин.

Разжигание костров в запрещенных местах – влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

(ст.15.29, 15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

 
 
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ГЛХУ «Горецкий лесхоз» сообщает, что в связи со сложившейся напряженной пожароопасной обстановкой в лесах и на торфяниках запрещено посещение лесов населением с...
 
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