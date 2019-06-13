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С 14 июня введён запрет на посещение лесов
14.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
ГЛХУ «Горецкий лесхоз» сообщает, что в связи со сложившейся напряженной пожароопасной обстановкой в лесах и на торфяниках запрещено посещение лесов населением с 14 июня 2019 года.
Фотография имеет иллюстративный характер.
Просим граждан воздержаться от посещения лесов и ни в коем случае не разводить костры, оставлять непотушенные источники горения. Запрет на посещение лесов действует до особого распоряжения. При обнаружении лесного пожара или угрозе его возникновения своевременно сообщите в лесхоз по тел. (802233)5-44-63, 5-40-45; 7-22-55 или ближайшие лесничества.
НАПОМИНАЕМ:
Разжигание костров в запрещенных местах – влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.
(ст.15.29, 15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
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ГЛХУ «Горецкий лесхоз» сообщает, что в связи со сложившейся напряженной пожароопасной обстановкой в лесах и на торфяниках запрещено посещение лесов населением с...
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