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Российский Danone судится с белорусским «Савушкиным продуктом»

14.06.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

АО «Данон Россия» подало 11 июня иск в арбитражный суд Москвы к ОАО «Савушкин продукт». Danone требует взыскать с белорусского производителя молочных продуктов 88,2 миллионов рублей (1,4 миллионов долларов).

Российский Danone судится с белорусским «Савушкиным продуктом»

Фото: TUT.BY

Причина иска — авторские права на дизайн упаковки продуктов. Речь идет о линейке «Активиа», в ней представлены йогурты, творожки, кефирные продукты. По версии компании Danone, в 2018 году компания «Савушкин продукт», которая также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменила дизайн своей линейки «Оптималь», сделав его сходным с дизайном «Активиа», сообщает РБК.

Перед тем как подать иск, российская компания уведомляла «Савушкин продукт» о том, что считает свои права нарушенными, и требовала изменить дизайн «Оптималь». Однако ни на одно письмо с претензиями белорусская компания не отреагировала.

 
 
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  АО «Данон Россия» подало 11 июня иск в арбитражный суд Москвы к ОАО «Савушкин продукт». Danone требует взыскать с белорусского производителя молочных продуктов 88,2...
 
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