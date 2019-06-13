Российский Danone судится с белорусским «Савушкиным продуктом»

Источник материала: Виртуальный Брест

АО «Данон Россия» подало 11 июня иск в арбитражный суд Москвы к ОАО «Савушкин продукт». Danone требует взыскать с белорусского производителя молочных продуктов 88,2 миллионов рублей (1,4 миллионов долларов).





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Причина иска — авторские права на дизайн упаковки продуктов. Речь идет о линейке «Активиа», в ней представлены йогурты, творожки, кефирные продукты. По версии компании Danone, в 2018 году компания «Савушкин продукт», которая также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменила дизайн своей линейки «Оптималь», сделав его сходным с дизайном «Активиа», сообщает РБК .

Перед тем как подать иск, российская компания уведомляла «Савушкин продукт» о том, что считает свои права нарушенными, и требовала изменить дизайн «Оптималь». Однако ни на одно письмо с претензиями белорусская компания не отреагировала.