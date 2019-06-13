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Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!
14.06.2019 16:12 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Сегодня, 14 июня, в Беловежском состоялось подведение итогов районного конкурса среди первичных профсоюзных организаций и предприятий, расположенных на территории агрогородка, – «Лучшая клумба-2019».
Конкурсной комиссии предстояло оценить 7 ярких и оригинальных цветочных композиций, представленных участниками. О результатах читатели узнают в следующем номере «НК». А награждение победителей конкурса состоится уже в воскресение на празднике агрогородка Беловежский.
Не пропустите!
Смотрите, какие необычные клумбы «выросли» в Беловежском:
Анастасия ЯНКИНА.
Фото автора.
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Сегодня, 14 июня, в Беловежском состоялось подведение итогов районного конкурса среди первичных профсоюзных организаций и Сообщение Беловежские клумбы – лучшие...
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