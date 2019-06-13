Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Сегодня, 14 июня, в Беловежском состоялось подведение итогов районного конкурса среди первичных профсоюзных организаций и предприятий, расположенных на территории агрогородка, – «Лучшая клумба-2019».





Конкурсной комиссии предстояло оценить 7 ярких и оригинальных цветочных композиций, представленных участниками. О результатах читатели узнают в следующем номере «НК». А награждение победителей конкурса состоится уже в воскресение на празднике агрогородка Беловежский.

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Анастасия ЯНКИНА.

Фото автора.