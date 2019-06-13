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Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

14.06.2019 16:12 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Сегодня, 14 июня, в Беловежском состоялось подведение итогов районного конкурса среди первичных профсоюзных организаций и предприятий, расположенных на территории агрогородка, – «Лучшая клумба-2019».

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Конкурсной комиссии предстояло оценить 7 ярких и оригинальных цветочных композиций, представленных участниками. О результатах читатели узнают в следующем номере «НК». А награждение победителей конкурса состоится уже в воскресение на празднике агрогородка Беловежский.

Не пропустите!

Смотрите, какие необычные клумбы «выросли» в Беловежском: 

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

 

Анастасия ЯНКИНА.

Фото автора.

Беловежские клумбы – лучшие клумбы района!

Author: Редактор сайта

 
 
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Сегодня, 14 июня, в Беловежском состоялось подведение итогов районного конкурса среди первичных профсоюзных организаций и Сообщение Беловежские клумбы – лучшие...
 
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