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Афиша Каменецкого района: куда пойти в выходные?
14.06.2019 15:51 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
15 июня (суббота)
Верховичский СДК – игровая программа «Как отдыхали наши предки», начало в 11.00;
Каменюкский СЦРиК – молодежная дискотека, начало в 22.00;
Ратайчицкий СК – детская дискотека, начало в 13.00;
Речицкий СДК – детская игровая программа «Веселое сладкоборье», начало в 17.00;
Ставский СДК – выставка «Уют руками создаем»; дискотека с конкурсной программой «Веселиться можно сидя», начало в 21.00;
Турнянский СДК – игровая программа, начало 18.00;детская дискотека, начало в 19.00; молодежная дискотека, начало в 21.00.
16 июня (воскресенье)
Каленковичский СДК – посиделки «Самый зеленый праздник», начало в 17.00;
Макаровский СДК – праздник деревни «И нет в целом мире прекрасней и любимой деревни моей», начало в 15.00;
Новоселковский СДК – обрядовые игры «Без Троицы дом не строится», начало в 15.00.
Праздник агрогородка Беловежский начнется с праздничного богослужения в местном храме в 8.00 . Торжественное открытие праздника – на торговой площади в 13.00.
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15 июня (суббота) Верховичский СДК – игровая программа «Как отдыхали наши предки», начало в 11.00; Сообщение Афиша Каменецкого района: куда пойти в выходные? появились...
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