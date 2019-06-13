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Афиша Каменецкого района: куда пойти в выходные?

14.06.2019 15:51 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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15 июня (суббота)

Верховичский СДК – игровая программа «Как отдыхали наши предки», начало в 11.00;

Каменюкский СЦРиК – молодежная дискотека, начало в 22.00;

Ратайчицкий СК – детская дискотека, начало в 13.00;

Речицкий СДК – детская игровая программа «Веселое сладкоборье», начало в 17.00;

Ставский СДК – выставка «Уют руками создаем»; дискотека с конкурсной программой «Веселиться можно сидя», начало в 21.00;

Турнянский СДК – игровая программа, начало 18.00;детская дискотека, начало в 19.00; молодежная дискотека, начало в 21.00.

16 июня (воскресенье)

Каленковичский СДК – посиделки «Самый зеленый праздник», начало в 17.00;

Макаровский СДК – праздник деревни «И нет в целом мире прекрасней и любимой деревни моей», начало в 15.00;

Новоселковский СДК – обрядовые игры «Без Троицы дом не строится», начало в 15.00.

Праздник агрогородка Беловежский начнется с праздничного богослужения в местном храме в 8.00 . Торжественное открытие праздника – на торговой площади в 13.00.

Афиша Каменецкого района: куда пойти в выходные?

Author: Редактор сайта

 
 
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15 июня (суббота) Верховичский СДК – игровая программа «Как отдыхали наши предки», начало в 11.00; Сообщение Афиша Каменецкого района: куда пойти в выходные? появились...
 
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