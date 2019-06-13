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Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

14.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, прошло сегодня во Дворце культуры академии.

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Председатель райисполкома Сергей Кулагин вручил лучшим работникам Горецкой ЦРБ награды от главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома и райисполкома.

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Почетной грамотой главного управления по здравоохранению облисполкома и обкома профсоюза работников здравоохранения награждена Нина Быкова, врач-акушер-гинеколог акушерско-гинекологического отделения, денежной премии облздрава удостоена Людмила Арешкова, заведующая Красулинским ФАПом, Почетной грамотой Горецкого районного исполнительного комитета отмечена Светлана Базыленко, заведующая акушерско-гинекологическим отделением ЦРБ, Благодарность райисполкома объявлена Эдгару Висту, врачу-неврологу неврологического кабинета поликлиники.

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Председатель райисполкома вручил Благодарственные письма врачу-хирургу Ивану Юрченко, старшей медсестре инфекционного отделения Людмиле Кузьменковой, старшей медсестре централизованного стерилизационного отделения Татьяне Комаровой.

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Коллег поздравила временно исполняющая обязанности руководителя, заместитель главврача Наталья Коробкина и вручила Почетную грамоту Горецкой ЦРБ врачу ультразвуковой диагностики Леониду Калинину. Благодарности администрации объявлены врачу-рентгенологу, заведующему отделением лучевой диагностики Виктору Карповичу, врачу функциональной диагностики Татьяне Равковой, заведующей клинико-диагностической лабораторией Елене Гудовой и медсестре отделения анестезии и реанимации Ирине Кругликовой.

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

С музыкальными номерами выступили Александр Левкин, Михаил Азаренко, Надежда Курбасова, Владимир Карпович, Олег Галковский, Анна Клименкова, Ольга Коцур, Светлана Суяркова, Ольга Бойко, Ирина Кунтсман, Светлана Журова, Елена Тесельская, Ольга Сивакова, Светлана Климова. Ведущими праздничной программы были Инна Решетняк и Владимир Карпович.

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Как поздравили горецких медиков: фото из Дворца культуры

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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  Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, прошло сегодня во Дворце культуры академии.               Председатель райисполкома Сергей...
 
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