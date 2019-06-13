«Сыграл плохо - получи по шапке». Почему белорусы болеют против своей сборной по футболу

Источник материала: Tut.by

Сборной Беларуси конкретно не везет. Экс-подопечные Игоря Криушенко проиграли 4 матча квалификации Евро 2020. В игре против сборной Германии дошло до того, что часть белорусов поддерживала Бундестим . Капитан немцев Мануэль Нойер не понимал, как это возможно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

SPORT.TUT.BY узнал у экс-футболиста «белакрылых», комментатора и блогера, что они думают о белорусских болельщиках и можно ли топить за команду соперника в матче своей сборной.

Вячеслав Глеб, футболист дзержинского «Арсенала»: «Оскорблять семью и окружение футболиста — это неправильно»

— Не вижу ничего плохого, если белорусы поддерживали сборную Германии. Может быть, кто-то всю жизнь болеет за Бундестим. Эта команда — эталон футбола.

Ненормально, если человек в последний момент начинает поддерживать соперника.

Когда я играл в Германии, ни разу не слышал оскорбительных кричалок в адрес клуба. Люди поддерживали, даже когда команда проигрывала несколько матчей подряд.

Культура боления у немцев в крови. В Беларуси другая ситуация. Есть результат — гладят по пятой точке. Нет — хотят по ней надавать. Грубо, но это правда. Болельщики не умеют радоваться победам. Отсюда и оскорбления футболистов. Игроки все читают и ощущают негатив. Раньше после матча заходил в Интернет и видел тучу оскорблений.

Кто их пишет? Люди, которые ничего не добились и просто клацают по клавиатуре. Увидеть бы там аргументированную критику. Никто не спорит, сыграл плохо — получи по шапке. Но переходить на личности, оскорблять семью и окружение футболиста — это неправильно.

В отборе на чемпионат Европы шансов не было. Резонно мы не увидели и результата. Только победами сборная вернет болельщиков на стадион. Еще, как вариант, свободный вход и бесплатное пиво. В марте следующего года матч с грузинами в Лиге Наций — шансы есть. Нужно встряхнуть футболистов и болельщиков. Если мы с братом не закончим с футболом, то поможем сборной на поле :-).

Евгений Рудый, блогер и автор YouTube-шоу Bulba-Ball : «Мы способны простить многое, но не безразличие»

— Болеть против своей сборной по причине неудовлетворительных результатов, из желания «наказать» или еще почему-то — это как назло маме отморозить уши. Можно писать злобные комментарии, свистеть, аргументированно критиковать, вносить предложения, не ходить на игры — все это имеет место быть.

Стоит вопрос в незрелости определенной части наших людей, не способных выместить злобу. Такое поведение не помещается в мою систему координат.

Если говорить о заполняемости на топовых матчах, то дело в психологии человека. Для людей важно находиться рядом с чем-то общественно важным. Европейские топ-клубы и сборные обладают «магией» событийности. Вспомните, что чемпионат мира по хоккею в Минске смотрели даже те, кто до этого в глаза не видел клюшки и шайбы. Такая «магия» будет и у сборной Беларуси, когда в общественном сознании боление за нее станет чем-то положительным, а не уделом фанатиков и изолированной части населения.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чтобы люди ходили на стадионы, надо их туда позвать. То есть тратить деньги на рекламу, формировать образ и заниматься маркетингом. Но лучше всего сработают самоотдача игроков и результат. Если футболисты будут вспахивать поле, то стадионы заполнятся на 50%. Появится результат — придут остальные 50%. Поверьте, у нас много людей поддержат команду даже если будем гореть 1:3, но в борьбе. Мы способны простить многое, но не безразличие.

Те же немцы обладают ментальными футбольными особенностями. Болельщики даже при череде неудач продолжают ходить на стадион, зная, что в ближайшем будущем результат улучшится.

У белорусов нет генетической памяти на победы и успехи. Это как в жизни: если есть только негативный опыт по какому-то вопросу, то ничего хорошего ждать не будешь.

В Германии болельщики тоже хотят побед, в какой бы лиге не играли их любимцы. Футбол — это часть досуга и результат не единственный маркер происходящего. Разницу между нами можно уместить в двух тезисах. Немец скажет: «В следующий раз мы им покажем». Белорус: «Опять облажались». Поддерживайте сборную, она у нас одна.

Николай Ходасевич, спортивный журналист и комментатор: «Люди выбирают другие команды, не потому что им очень хочется»

— Если белорус приходит на поединок своей национальной команды против любой другой, он обязан хотя бы по патриотическим мотивам поддерживать сборную Беларуси. Даже несмотря на то, что ему нравится игра соперника.

Можно переживать за другие сборные во время чемпионата мира и чемпионата Европы. Недавно я ездил в Литву и вместе с друзьями ходил на матч и поддерживал эту сборную. Хотел, чтобы они выиграли как хозяева стадиона и наши соседи. Но болеть против своей сборной в матче с националкой любой другой страны — это кощунственно.

Не думаю, что кто-то намеренно топит против «белакрылых». Критикуют много и по делу. Потому что сборная за исключением прошлого года в Лиге Наций не добивается никаких результатов. На 90 процентов критика обоснована.

В силу того, что давно стерлись все границы, есть возможность болеть за любой клуб.

Например, в Минске есть «Динамо», «Минск» и так далее, а человек болеет за «Мидлсбро». Потому что нравится этот клуб. Может быть, он был в Англии или к нему попала майка этого клуба. Он смотрит матчи, покупает атрибутику в Интернете и так далее.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если не у дел остаются белорусские клубы, это их проблемы. За 25 лет не смогли сделать так, чтобы переживали исключительно за них. Не составили конкуренции европейским командам. Над этим нужно работать.

Люди выбирают другие команды, не потому что им очень хочется. Они ищут альтернативу, чтобы ходить на футбол с интересом. Мы еще не сделали белорусский чемпионат привлекательным и не вырастили звезд.

Замечу, что раскручивать чемпионат, готовить игроков и делать качественный продукт — это дела федерации и клубов. Журналисты только освещают события, а за результат должно беспокоиться руководство.

Когда мы станем самодостаточными в плане футбола, нам будет не важно, кто приезжает. Люди пойдут смотреть на свои команды и поддержат во встрече с любым соперником.